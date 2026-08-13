Кроссовер Luxeed RX от Chery и Huawei: показан интерьер

Марка Luxeed продолжает подогревать интерес к своему новому электрическому паркетнику в спортивном стиле. Заказы на модель начнут принимать уже в этом месяце. Ожидается, что пятидверка будет доступна в моно- и полноприводном исполнениях.

Внешность электрокросса Luxeed RX (привет, Lexus!) раскрыли еще в июне, тогда же в базе Минпрома КНР появился сертификат новинки. А теперь показан интерьер. Одновременно марка объявила о том, что прием заявок на новинку откроют через неделю, 20 августа. Напомним, Luxeed – это проект компаний Chery и Huawei, вместе с остальными совместными брендами IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA. Ну а паркетник RX – это четвертая модель в гамме Luxeed, он присоединится к седану S7, купеобразному кроссоверу R7 и минивэну V9.

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Внутри – три дисплея. Приборный экран встроен в переднюю панель, как и пассажирский тачскрин мультимедиа. А гигантский основной планшет (16,1 дюйма) «прилеплен» к панели, вдобавок его можно наклонять вправо/влево. Вся электроника – разумеется, от Huawei.

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На центральном тоннеле расположены пара площадок для беспроводной зарядки, бокс с крышкой и неприкрытые круглые подстаканники. В подлокотник между передними спортивными креслами встроен холодильник. Сами сиденья – спортивные, с развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками, есть подогрев, вентиляция и массажер. В списке оборудования еще заявлен проекционный дисплей.

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Что же касается экстерьера Luxeed RX, то паркетник имеет приземистый силуэт, «мускулистые» бока и довольно агрессивные бамперы. На багажной двери установлено сразу два спойлера. В арсенале модели также значится автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Длина Luxeed RX составляет 5020 мм, ширина – 2007 мм, высота – 1585 мм, колесная база – 3000 мм. Предусмотрены 20-, 21- или 22-дюймовые диски, красные или желтые тормозные суппорты.

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Новый кроссовер будет доступен в моно- или полноприводном исполнениях. Первая версия – это 377-сильный электромотор, он предположительно расположен на задней оси. Два двигателя полноприводного Luxeed RX вместе выдают 594 л.с. По информации китайских СМИ, пятидверку предложат с батареей емкостью 81,1 кВт*ч, 100,25 кВт*ч или 100,4 кВт*ч.

Цены, вероятно, узнаем на следующей неделе. В Китае главными конкурентами Luxeed RX станут кроссоверы Xiaomi YU7 и Voyah Passion S.