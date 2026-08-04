Кроссовер Luxeed RX от Chery и Huawei: новые изображения перед скорым запуском

Прием заказов на свежий электрический паркетник Luxeed с эффектным дизайном откроют уже в этом месяце. По предварительным данным, модель будет доступна с задним или полным приводом.

Сертификат совершенно нового электрокросса Luxeed RX внесли в базу китайского Минпрома в июне, после чего сама марка распространила первые изображения. Теперь опубликованы дополнительные фирменные картинки. Вдобавок в компании заявили о том, что прием предварительных заказов откроют до конца августа. Напомним, Luxeed – это проект Chery и Huawei, вместе с остальными совместными марками IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA.

Внешность Luxeed RX выполнена в спортивном стиле. У паркетника приземистый силуэт, «мускулистые» бока и довольно агрессивные бамперы. На багажной двери установлено сразу два спойлера. Для новинки предусмотрены 21-дюймовые диски и желтые тормозные суппорты. Есть и автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Комплекс водительских ассистентов – разумеется, от Huawei, как и прочая электроника.

Длина Luxeed RX равна 5020 мм, ширина – 2007 мм, высота – 1585 мм, колесная база – 3000 мм. Объем багажника еще не раскрыт.

Интерьер сама марка пока не продемонстрировала, но тестовый образец уже попадался фотошпионам. Внутри – трехспицевый руль и отдельный гигантский экран мультимедийной системы.

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Согласно сертификату, Luxeed RX предложат в моно- или полноприводном исполнениях. Первая версия – это 377-сильный электромотор, по предварительным данным, он установлен на задней оси. Два двигателя полноприводного кроссовера вместе выдают 594 л.с. Китайские СМИ пишут, что в зависимости от модификации пятидверка будет доступна с батареей емкостью 81,1 кВт*ч, 100,25 кВт*ч или 100,4 кВт*ч.



Больше официальных подробностей о новинке марки Luxeed должно появиться в ближайшее время. В Поднебесной главными конкурентами Luxeed RX станут Xiaomi YU7 и Voyah Passion S.