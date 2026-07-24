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Кроссовер Voyah Passion S: старт предзаказов и ажиотаж

24.07.2026 1394 0 0
Кроссовер Voyah Passion S: старт предзаказов и ажиотаж

Новый паркетник марки Voyah дебютировал в единственной топовой комплектации. Позже гамму должны расширить.

Электрический паркетник Voyah в спортивном стиле официально анонсировали в мае. Китайское название модели – Chasing Light S, международное – Passion S. Последнее имя – только без литеры S – носит и седан принадлежащего концерну Dongfeng бренда, хотя с четырехдверкой у кроссовера мало общего. Так вот сегодня на родине открыли прием предварительных заявок на электрокросс. Правда, все характеристики производитель пока не раскрыл. Да и к заказу сейчас доступна единственная топовая комплектация Ultra+.

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Паркетник Voyah Passion S имеет «мускулистые» бока, безрамочные двери с полускрытыми ручками, стеклянную крышу, двухэтажную головную оптику и монофонарь. В нижней части бампера есть активные заслонки, а на крышке капота и передних крыльях – дополнительные воздуховоды. За доплату предусмотрены детали из карбона, включая антикрыло. Кроссовер «стоит» на 21-дюймовые дисках.

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Длина Passion S равна 5050 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1636 мм, колесная база – 3000 мм. Объем багажника составляет 584 литра, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1744 литров. Спереди есть дополнительный отсек на 80 литров.

В салоне – узкий приборный экран и гигантское табло мультимедийной системы, состоящее из двух дисплеев (каждый диагональю 15,6 дюйма). Мультимедиа работает на операционке от Huawei. В центральном подлокотнике спрятан бокс с функциями подогрева и охлаждения. Кресла – наверняка с подогревом, вентиляцией и массажером. В списке оборудования также заявлены проекционный дисплей с дополненной реальностью, аудиосистема с 27 динамиками и автопилот ADS 5 от упомянутой фирмы Huawei (включает четыре лидара, в том числе, 896-строчный над лобовым стеклом). А еще Voyah Passion S Ultra+ способен «рычать», как суперкар.

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Топовый паркетник имеет 800-вольтовую архитектуру, пневмоподвеску, адаптивные амортизаторы и двухмоторный полный привод. Суммарная мощность составляет 646 л.с. Китайские СМИ пишут, что Voyah Passion S Ultra+ укомплектован аккумулятором емкостью 98,1 кВт*ч. Запас хода – 740 км по циклу CLTC. Официально объявлено, что первую «сотню» такой паркетник наберет за 4,5 секунды. 

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Кстати, ранее в Сеть выложили сертификат новинки. Согласно ему, паркетник еще может быть заднеприводным, с 408-сильным электромотором. По данным местных медиа, «простым» версиям положена батарея на 81,6 кВт*ч (630 км).

Voyah Passion S Ultra+ предварительно оценили в 309 900 юаней, что эквивалентно около 3,6 млн рублей по текущему курсу. За образец для новинки Voyah, очевидно, взяли паркетник Xiaomi YU7. Самая доступная полноприводная версия модели Xiaomi (496 л.с.) сейчас стоит 279 900 юаней (3,2 млн рублей). Топовый Xiaomi YU7 GT (1003 л.с.) обойдется в 389 900 юаней (4,5 млн рублей). Между тем даже еще не полностью рассекреченный Voyah Passion S приглянулся китайцам: всего за час паркетник собрал примерно 10 300 заказов.

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