Спортивный кроссовер Xiaomi YU7 GT: премьера и обновлённый рекорд Нюрбургринга

В Китае полностью рассекречен и поступил в продажу электрический кроссовер Xiaomi YU7 GT, оснащённый двухмоторной силовой установкой мощностью 1003 л.с. Объявленный два дня назад рекорд Нюрбургринга (7 мин 34,931 с), установленный Xiaomi YU7 GT с китайским гонщиком Жэнем Чжоуцанем за рулём, как оказалось, не окончательный: бельгийский гонщик Винсент Радермекер смог намного лучше, его время круга — 7 мин 22,755 с.

Рекорд Нюрбургринга Xiaomi YU7 GT, объявленный 19 мая, как оказалось, был грамотным пиар-ходом накануне премьеры машины: он показал, что китайские специалисты могут самостоятельно не только построить быструю машину, но и прогнать её на достаточной для рекорда скорости по Нордшляйфе. Тем не менее Винсент Радермекер имеет гораздо больше опыта на этой трассе, чем Жэнь Чжоуцань, поэтому и время круга у него лучше. Именно результат Радермекер, показанный, к слову, ещё 2 апреля, внесён в официальную таблицу рекордов Нюрбургринга. Причём по такому случаю в таблице заведён класс электрических кроссоверов, где Xiaomi YU7 GT with Track Package пока пребывает в гордом одиночестве. Пиарщики Xiaomi для удобства нарисовали сравнительную таблицу с бензиновыми кроссоверами.

Xiaomi YU7 GT оснащён двухмоторной силовой установкой: передний мотор выдаёт 288 кВт и 528 Нм, задний — 450 кВт и 540 Нм, максимальная совокупная отдача — 738 кВт (1003 л.с.) и 1068 Нм. Первую «сотню» версия GT набирает за 2,92 с, максимальная скорость — 300 км/ч. Ёмкость батареи — 101,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 705 км по циклу CLTC. Снаряженная масса — 2460 кг.

Из-за более развитого аэродинамического обвеса и перенастроенного шасси Xiaomi YU7 GT длиннее, шире и ниже прочих версий кроссовера, габаритная длина версии GT составляет 5015 мм, ширина — 2007 мм, высота — 1597 мм, колёсная база — 3000 мм. Колея расширена, а в подвеске используются адаптивные двухклапанные амортизаторы, интегрированные в пневмостойки. Между задними колёсами установлен самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. Надёжное замедление обеспечивают дисковые перфорированные карбон-керамические тормоза Akebono: диаметр передних тормозных дисков — 430 мм (6-поршневые суппорты), задних — 410 мм (4-поршневые суппорты). Размерность передних шин — 265/40 R 21, задних — 295/35 R 21.

Рекорд Нюрбургринга был установлен с опциональным пакетом Track Package, состав которого на презентации раскрыт не был. По предварительным данным, в Track Package входят облегчённый кузов, усовершенствованный аэродинамический обвес, более широкие полусликовые шины и уникальные настройки ездовой электроники.Также в виде опции для Xiaomi YU7 GT доступна эмблема Xiaomi на капоте, изготовленная из 24-каратного золота.

Интерьер у Xiaomi YU7 GT в целом стандартный, но с особой отделкой и россыпью логотипов GT, комплектация — максимально богатая.

В Китае Xiaomi YU7 GT стоит от 389 900 юаней (4,05 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как стоящая на ступень ниже в иерархии версия Max с двухмоторной силовой установкой мощностью 690 л.с. стоит от 329 900 юаней (3,43 млн рублей).

Также сегодня Xiaomi запустила новую начальную версию Standard кроссовера YU7 за 233 500 юаней (2,43 млн рублей). Здесь только один задний электромотор на 320 л.с. и 528 Нм и батарея ёмкостью 73 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 643 км по циклу CLTC.

В 2025 году Xiaomi YU7 разошёлся в Китае тиражом 153 673 шт., а с января по апрель этого года продано 81 499 шт.

