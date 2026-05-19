Xiaomi YU7 GT установил новый рекорд Нюрбургринга среди кроссоверов

Компания Xiaomi сегодня объявила о том, что топ-версия GT её электрического кроссовера показала рекордное время на Северной петле Нюрбургринга. Управлял автомобилем китайский гонщик Жэнь Чжоуцань, итоговое время — 7 мин 34,931 с. Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году и принадлежит Audi RS Q8 Performance — 7 мин 36,698 с.

Кроссовер Xiaomi YU7 вышел на рынок в июне прошлого года и стал второй моделью компании Xiaomi как автопроизводителя. Продаётся Xiaomi YU7 прекрасно: в прошлом году было реализовано 258 164 шт., с января по апрель этого года — 81 499 шт.

На данный момент самой мощной версией Xiaomi YU7 является Max, передний и задний электромоторы здесь в сумме выдают 690 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 3,23 с максимальная скорость — 253 км/ч.

Премьера новой топ-версии GT состоится уже 21 мая: у неё тоже двухмоторный полный привод, но максимальная мощность силовой установки увеличена 1003 л.с. Время разгона до первой «сотни» пока не раскрыто, максимальная скорость — 300 км/ч. Ёмкость батареи — 101,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 705 км по циклу CLTC.

Xiaomi YU7 GT имеет по сравнению с версией Max более агрессивный аэродинамический обвес и более спортивные настройки шасси, а машина, на которой был установлен рекорд Нюрбургринга, вдобавок оснащена пакетом Track Package, состав которого пока не раскрыт. Этот пакет будет предлагаться в виде опции.

Жэнь Чжоуцань

Напомним, что электроседан Xiaomi SU7 Ultra с опцией Track Package установил рекорд Нюрбургринга в своём классе в прошлом году, но в этом году его побил Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit. Седаном Xiaomi SU7 Ultra на Нордшляйфе управлял бельгийский гонщик Винсент Радермекер, а рекордное время кроссоверу Xiaomi YU7 GT обеспечил китайский гонщик Жэнь Чжоуцань — это, конечно, намного престижнее. Прежде китайских имён в официальной таблице рекордов Нюрбургринга не было.

Технические подробности о Xiaomi SU7 Ultra и пакете Track Package станут известны уже послезавтра.