Прочь с дороги, Xiaomi! Новый рекорд Нюрбургринга от Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit

Компания Porsche не сдала Нюрбургринг «китайцам» и продолжала совершенствовать свой электроседан Taycan: сегодня представлена его новая топ-версия Turbo GT Manthey Kit, которая стараниями заводского тест-пилота Ларса Керна уже показала рекордное время на Северной петле Нюрбургринга — 6 мин 55,533 с.

В прошлом году 1548-сильный китайский электроседан Xiaomi SU7 Ultra сместил Porsche Taycan Turbo GT Weissach package с первого места в классе представительских электромобилей официальной таблицы рекордов Нюрбургринга, но «отмщение» в итоге пришло: благодаря пакету доработок от Manthey Racing далеко не рекордный в плане мощности Taycan вновь самый быстрый в своём классе (и не только в нём, о чём скажем ниже). Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit превзошёл время круга Xiaomi SU7 Ultra (7 мин 04,957 с) более чем на девять секунд, а время круга стандартного Porsche Taycan Turbo GT Weissach package (7 мин 07,551 с) более чем на двенадцать секунд.

Напомним, что Manthey Racing GmbH — это немецкая гоночная команда, на 51% принадлежащая компании Porsche. Помимо участия в гонках Manthey Racing разрабатывает тюнинг-киты для дорожных моделей Porsche, которые оптимизируют их ходовые качества для езды по гоночному треку. Для электромобиля пакет Manthey Racing предложен впервые, он комбинируется с пакетом доработок Weissach от самой компании Porsche и как бы дополняет его. Цена у пакета Manthey Racing, прямо скажем, «зверская» — 91 050 евро в Германии! Притом что сам Porsche Taycan Turbo GT Weissach package нынче стоит минимум 241 100 евро, итого в сумме за рекордный автомобиль нужно выложить 332 150 евро.

С пакетом от Manthey Racing максимальная постоянная мощность двухмоторной силовой установки электроседана увеличивается с 580 кВт (789 л.с.) до 600 кВт (816 л.с.), а максимальный крутящий момент в режиме Launch Control — с 1240 до 1270 Нм. В самом хардкорном десятисекундном режиме Attack Mode пиковая мощность поднимается до 730 кВт (993 л.с.). Максимальная скорость увеличена с 305 до 310 км/ч, разгон до первой «сотни» занимает прежние 2,2 с.

Основную прибавку в скорости на треке даёт улучшенное аэродинамическое оперение: более развитый передний спойлер, боковые канарды в сочетании с расширителями колёсных арок и порогов, «тёрки» воздуховодов в передних крыльях, новый задний дииффузор, большое регулируемое антикрыло на крышке багажника, плоские углепластиковые колпаки на задних колёсах и новые обтекатели днища. Максимальная прижимная нагрузка на максимальной скорости увеличена более чем три раза — с 220 до 740 кг, а на скорости 200 км/ч она выросла с 95 до 310 кг.

Также в комплект Manthey Kit входят новые настройки подвески и ездовой электроники, более крупные и термостойкие карбон-керамические тормоза (диаметр передних дисков — 440 мм, задних — 410 мм), облегчённые 21-кованые колёса с титановыми болтами и цепкие полуслики Pirelli P Zero Trofeo RS.

Добавим, что в классе электрических суперкаров официальной таблицы рекордов Нюрбургринга первое место сейчас занимает китайский Yangwang U9 с четырёхмоторной силовой установкой мощностью 3019 л.с., его время круга — 6 мин 59,157 с. Таким образом, Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit утёр нос и ему, в очередной раз доказав, что шасси и аэродинамика зачастую важнее «голой» мощности.

