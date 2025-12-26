В честь ёлок и «Зелёного ада»: китайский Yangwang U9 перекрасился к чужому Новому году

Лакшери-бренд Yangwang, принадлежащий компании BYD, представил специальную, зелёную версию электрического суперкара U9, посвящённую немецкому автодрому Нюрбургринг, на Северной петле которого Yangwang U9 Xtreme в этом году показал рекордное время.

Yangwang хочет максимально монетизировать свой успех на Нюрбургринге, что вполне естественно — в рекорд было вложено много сил и средств, о нём написали все ведущие автомобильные СМИ. Напомним, что в августе этого года Yangwang U9 Xtreme под управлением опытного немецкого гонщика Моритца Кранца проехал Северную петлю Нюрбургринга за 6 мин 59,157 с и стал самым быстрым серийным электромобилем на этой трассе.

В сентябре Yangwang U9 Xtreme отметился ещё одним важным достижением — разогнался на испытательном полигоне ATP (Automotive Testing Papenburg) в Германии до 496,22 км/ч, установив таким образом рекорд скорости среди серийных автомобилей.

Версия Xtreme существенно мощнее и быстрее стандартного Yangwang U9, вышедшего на китайский рынок в прошлом году. Каждый из четырёх электромоторов Yangwang U9 Xtreme выдаёт 555 кВт, то есть в сумме выходит 2220 кВт или 3019 л.с. Также версия Xtreme получила модернизированную платформу e4 с 1200-вольтовой электрической архитектурой, перенастроенную активную электрогидравлическую подвеску и полусликовые шины Giti Tire, рассчитанные на скорость до 500 км/ч.

Формальная премьера Yangwang U9 Xtreme состоялась в ноябре этого года на автосалоне в Гуанчжоу, то есть когда топовый суперкар уже был обвешан всеми почётными регалиями, однако компания BYD так и не объявила цену версии Xtreme — известно лишь, что её тираж составит только 30 экземпляров, и все они, вероятно, уже распределены между избранными клиентами Yangwang.

В свободной продаже по-прежнему есть только базовый Yangwang U9 с 1306-сильной силовой установкой, сейчас он стоит в Китае от 1 800 000 юаней (20,1 млн рублей в переводе по текущему курсу). Так вот для него теперь доступно эксклюзивное зелёное исполнение Extreme Forest, посвящённое рекорду версии Xtreme на Нюрбургринге и заодно глобальному Новому году — в одном из промо-роликов фигурирует новогодняя ёлка. Собственный, китайский Новый год марка Yangwang вместе со всей Китайской Народной Республикой в этом году будет встречать в ночь с 16 на 17 февраля.

Зелёный цвет для Yangwang U9 обойдётся покупателю в лишние 50 000 юаней (558 000 рублей), за салон в зелёных тона нужно доплатить ещё 30 000 юаней (335 000 рублей).

Часть промо-картинок зелёного Yangwang U9 передает атмосферу Нюрбургринга, получившего с подачи Джеки Стюарта (легендарный британский гонщик) прозвище «Зелёный ад» из-за того, что трасса проходит через густой лес и изобилует слепыми поворотами. В сочетании с дождём и туманом эта трасса действительно превращается в ад, смертельные аварии на ней, к сожалению, случаются регулярно, счёт погибших идёт уже на сотни.