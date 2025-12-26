Новинки ×
  • В честь ёлок и «Зелёного ада»: китайский Yangwang U9 перекрасился к чужому Новому году

В честь ёлок и «Зелёного ада»: китайский Yangwang U9 перекрасился к чужому Новому году

26.12.2025 40 0 0
В честь ёлок и «Зелёного ада»: китайский Yangwang U9 перекрасился к чужому Новому году

Лакшери-бренд Yangwang, принадлежащий компании BYD, представил специальную, зелёную версию электрического суперкара U9, посвящённую немецкому автодрому Нюрбургринг, на Северной петле которого Yangwang U9 Xtreme в этом году показал рекордное время.

Yangwang хочет максимально монетизировать свой успех на Нюрбургринге, что вполне естественно — в рекорд было вложено много сил и средств, о нём написали все ведущие автомобильные СМИ. Напомним, что в августе этого года Yangwang U9 Xtreme под управлением опытного немецкого гонщика Моритца Кранца проехал Северную петлю Нюрбургринга за 6 мин 59,157 с и стал самым быстрым серийным электромобилем на этой трассе.

1 / 2
2 / 2

В сентябре Yangwang U9 Xtreme отметился ещё одним важным достижением — разогнался на испытательном полигоне ATP (Automotive Testing Papenburg) в Германии до 496,22 км/ч, установив таким образом рекорд скорости среди серийных автомобилей.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Версия Xtreme существенно мощнее и быстрее стандартного Yangwang U9, вышедшего на китайский рынок в прошлом году. Каждый из четырёх электромоторов Yangwang U9 Xtreme выдаёт 555 кВт, то есть в сумме выходит 2220 кВт или 3019 л.с. Также версия Xtreme получила модернизированную платформу eс 1200-вольтовой электрической архитектурой, перенастроенную активную электрогидравлическую подвеску и полусликовые шины Giti Tire, рассчитанные на скорость до 500 км/ч.

1 / 2
2 / 2

Формальная премьера Yangwang U9 Xtreme состоялась в ноябре этого года на автосалоне в Гуанчжоу, то есть когда топовый суперкар уже был обвешан всеми почётными регалиями, однако компания BYD так и не объявила цену версии Xtreme — известно лишь, что её тираж составит только 30 экземпляров, и все они, вероятно, уже распределены между избранными клиентами Yangwang.

В свободной продаже по-прежнему есть только базовый Yangwang U9 с 1306-сильной силовой установкой, сейчас он стоит в Китае от 1 800 000 юаней (20,1 млн рублей в переводе по текущему курсу). Так вот для него теперь доступно эксклюзивное зелёное исполнение Extreme Forest, посвящённое рекорду версии Xtreme на Нюрбургринге и заодно глобальному Новому году — в одном из промо-роликов фигурирует новогодняя ёлка. Собственный, китайский Новый год марка Yangwang вместе со всей Китайской Народной Республикой в этом году будет встречать в ночь с 16 на 17 февраля.

Зелёный цвет для Yangwang U9 обойдётся покупателю в лишние 50 000 юаней (558 000 рублей), за салон в зелёных тона нужно доплатить ещё 30 000 юаней (335 000 рублей).

1 / 2
2 / 2

Часть промо-картинок зелёного Yangwang U9 передает атмосферу Нюрбургринга, получившего с подачи Джеки Стюарта (легендарный британский гонщик) прозвище «Зелёный ад» из-за того, что трасса проходит через густой лес и изобилует слепыми поворотами. В сочетании с дождём и туманом эта трасса действительно превращается в ад, смертельные аварии на ней, к сожалению, случаются регулярно, счёт погибших идёт уже на сотни.

Китай спортивные авто электромобиль суперкары новинки Yangwang Yangwang U9
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Мнимая экономия, износ мотора и очень много электроники: мифы и факты о системе старт-стоп Неважно, считаете ли вы, что система старт-стоп - проклятие современного автомобилестроения, или приходите в восторг от постоянно глохнущего и запускающегося двигателя, машин с такой штукой... 3928 5 1 26.12.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Полмиллиона рублей на ровном месте: кузовной ремонт Chery Tiggo 7 Pro Про кузовной ремонт европейских автомобилей премиальных марок мы уже рассказывали – с их фарами по несколько сотен тысяч рублей и логистикой через полмира. Но давайте спустимся с небес на зе... 4858 8 3 25.12.2025
Статьи / Выбор авто Семь причин купить Exlantix ET Exlantix ET появился на нашем рынке не так давно, но, судя по количеству отзывов, которые оставляют владельцы этих кроссоверов, автомобиль уже получил определённую популярность. По данным «А... 727 0 0 25.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74908 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45505 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17479 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
8 Полмиллиона рублей на ровном месте: кузовной ремонт Chery Tiggo 7 Pro
7 5 причин покупать и не покупать Subaru Forester SK
5 Мнимая экономия, износ мотора и очень много электроники: мифы и факты...
Новые комментарии
Change privacy settings