  Финансовые показатели Mercedes-Benz продолжают падать, гендиректор нервничает

Финансовые показатели Mercedes-Benz продолжают падать, гендиректор нервничает

Опубликовано 12.02.2026
Финансовые показатели Mercedes-Benz продолжают падать, гендиректор нервничает

Mercedes-Benz Group обнародовала финансовые итоги за 2025 год. Чистая прибыль компании по сравнению с 2024 годом сократилась на 48,8% до 5,331 млрд евро. До дна пока далеко, но акционеры и руководство Mercedes-Benz Group находятся в изрядном напряжении, так как компания продолжает тратить деньги на продукты, в успехе которых есть большие сомнения.

Конечно, на фоне убыточной корпорации Stellantis дела у Mercedes-Benz Group идут очень даже неплохо, но проблема в том, что снижение основных бизнес-индикаторов идёт с ускорением: прибыль и продажи сократились гораздо сильнее, чем это было в 2024 году.

Компания Mercedes-Benz, как и большинство автопроизводителей западного типа, в конце прошлого десятилетия переоценила потенциал электромобилей, вложила в их разработку огромные деньги и в итоге попросту их потеряла, так как рынок оказался не готов по команде глобального левого истеблишмента в массовом порядке пересаживаться с «углеводородных» машин на электрические. Бывший шеф-дизайнер Горден Вагенер вдобавок одарил «электрички» Mercedes-Benz довольно странным, рыбоподобным дизайном, который традиционные клиенты марки решительно отторгли. Ошибкой оказался и перевод среднеразмерных моделей Mercedes-AMG на plug-in гибридную силовую установку с «трубочетвёркой», покупатели её возненавидели, пришлось срочно всё отматывать назад и увеличивать количество цилиндров хотя бы до шести.

Гендиректор Mercedes-Benz Group Ола Каллениус

Зарубежные коллеги отметили, что гендиректор компании Mercedes-Benz Group Ола Каллениус, озвучивая итоги работы в 2025 году, очень нервничал, пытаясь убедить журналистов и акционеров, что всё не так плохо — мол, ключевые жизненные показатели компании находятся под контролем и в ближайшие годы будут расти. Тем не менее акции Mercedes-Benz Group в день выступления потеряли в цене примерно 3%.

Ола Каллениус возглавляет компанию с 2019 года, то есть все ключевые электромобильные проекты развивались при нём и с его подачи. Перекос стратегии развития в сторону тяжёлого люкса, оказавшийся неэффективным, — это тоже инициатива Каллениуса, и мы, если честно, немного удивлены, что в конце прошлого года он не отправился в отставку вслед за Горденом Вагенером.

Фотография с презентации обновлённого Mercedes-Benz S-класса, состоявшейся в конце января

Со статистикой продаж Mercedes-Benz Group мы познакомили читателей ещё в январе в сравнении со статистикой BMW Group и Audi, а здесь лишь вкратце приведём уточнённые данные. Продажи подразделения легковых автомобилей Mercedes-Benz Cars в 2025 году сократились на 9,2% до 1 801 291 шт., наибольшее падение зафиксировано в Китае, а именно на 19,3% до 683 568 шт. Продажи подразделения лёгких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Vans составили 359 136 шт., что на 11,5% меньше, чем в 2024 году.

В 2026 году компания рассчитывает продать не менее двух миллионов легковых автомобилей, этому должны поспособствовать десятки новинок. Среди них будут дорогие электрические спорткары Mercedes-AMG, не имеющие прямых аналогов в модельной линейке Mercedes-Benz. С учётом того, что особенно яростное отторжение «электричек» сегодня наблюдается именно в сегменте роскошных и спортивных машин, есть большие сомнения, что компания хоть что-то заработает на электромобилях Mercedes-AMG.

Производство нового Mercedes-Benz CLA на заводе в Раштатте (Германия)

В описании планов на 2026 год компания зачем-то решила лишний раз подчеркнуть своё стремление к углеродной нейтральности, польза от которой не имеет внятного научного обоснования. Заявлены также различные меры экономии, в том числе сокращение административного персонала, отдача непрофильных операций на аутсорсинг, развитие автоматизации на производстве и широкое внедрение искусственного интеллекта везде, где только можно.

бизнес Mercedes-Benz
