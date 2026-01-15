Продажи Audi, BMW и Mercedes-Benz в 2025 году: опять все в минусе, опять подвёл Китай

Большая немецкая тройка опубликовала результаты продаж в 2025 году: сюрпризов нет, спад продолжается у всех трёх марок, но динамика на отдельных рынках, за исключением Китая, разнонаправленная.

Неудачи, чётко обозначившиеся в 2024 году, продолжили преследовать Audi, BMW и Mercedes-Benz в 2025-м, причём к ним добавились новые неприятности — например, агрессивная тарифная политика Дональда Трампа, сделавшая машины, произведённые не на территории США, слишком дорогими. Также американский лидер отменил в 2025 году федеральные налоговые льготы на покупку электромобилей, чем обвалил продажи последних. Тем не менее BMW Group удалось окончить 2025 год в плюсе на рынке США: совокупные продажи брендов BMW и Mini здесь выросли на 5% до 417 638 автомобилей, и это при плохом четвёртом квартале, когда продажи просели на 4,6% до 120 398 шт.

В целом BMW Group сейчас — объективный лидер большой немецкой тройки, она больше всех продаёт и демонстрирует лучшую финансовую устойчивость. Впрочем, финансовые итоги 2025 года мы сможет оценить лишь весной, тогда же будут опубликованы точные цифры глобальных продаж, а те, что мы приводим в этой заметке, — предварительные, к весне они могут быть немного скорректированы.

Глобальные продажи подразделения BMW Group Automobiles, куда входят марки BMW, Mini и Rolls-Royce, в 2025 году выросли на 0,5% до 2 463 715 шт., но конкретно марка BMW окончила год в минусе: продажи снизились на 1,4% до 2 169 761 шт. Общий рост подразделению обеспечил неожиданный взлёт марки Mini: её продажи выросли сразу на 17,7% до 288 290 шт., а вот Rolls-Royce немного просел — продано 5664 машины (-0,8%). Отдельной строкой идёт мотоциклетное подразделение BMW Motorrad: его глобальные продажи в 2025 году снизились на 3,7% до 202 563 шт.

Китай продолжает оставаться наиболее проблемным рынком для BMW Group: совокупные продажи марок BMW и Mini в 2025 году здесь снизились на 12,5% до 625 527 шт. Зато в родной Германии после прошлогоднего спада дела наладились: продажи вросли на 8,7% до 290 742 шт., а продажи в Европе в целом выросли на 7,3% до 1 016 360 шт.

Теперь переходим к Mercedes-Benz Group: её продажи в 2025 году снизились сразу на 10% до 2 160 000 автомобилей, из них 359 100 — это коммерческие автомобили подразделения Mercedes-Benz Vans, продажи которого снизились на 11%. Продажи подразделения легковых автомобилей Mercedes-Benz Cars составили 1 800 800 шт. (-9%). Напомним, что марка smart в состав Mercedes-Benz Cars сейчас не входит, её в этой статистике нет.

Продажи Mercedes-Benz Cars в Китае упали сразу на 19% до 551 900 шт., в США спад составил 12% — реализовано 284 600 автомобилей. Продажи Mercedes-Benz Cars в Европе снизились на 1% до 634 600 автомобилей, из них 213 200 — в Германии (примерно столько же было в 2024 году).

Audi реализовала в 2025 году во всём мире 1 623 551 автомобиль, на 2,9% меньше, чем в 2024-м. Продажи в Китае снизились на 5% до 617 514 шт., продажи в Северной Америке (США + Канада, но без Мексики) снизились на 12,2% до 202 143 шт. Продажи Audi в Германии выросли на 4% до 206 290 шт., но в остальной Европе снизились на 0,5% до 464 046 шт.

Отдельно скажем про электромобили. Продажи «электричек» BMW Group (BMW + Mini + Rolls-Royce) в 2025 году выросли на 3,6% до 442 072 шт. Audi сумела нарастить продажи своих «электричек» сразу на 36% до 223 000 шт. А вот продажи легковых электромобилей Mercedes-Benz снизились на 9% до 168 800 шт.

