Продажи Audi, BMW и Mercedes-Benz в 2024 году: все в минусе, Германия не поддерживает

Так называемая большая немецкая тройка отчиталась о продажах в 2024 году: картина получилась безрадостная, в случае Audi можно говорить о полноценном системном кризисе.

После вполне удачного 2023 года, когда на статистику ещё влиял постоквидный отложенный спрос и глобальное замедление спроса на электромобили только набирало обороты, продажи большой немецкой тройки предсказуемо пошли вниз. Лучше всего дела идут у BMW, с неё и начнём. Сразу отметим, что все указанные ниже цифры — предварительные, в финансовых отчётах за год, которые обычно публикуются весной, показатели продаж могут быть немного скорректированы.

Следует разделять статистику продаж BMW как марки и BMW Group как компании, в которую входят марки Mini, Rolls-Royce. Так вот, продажи BMW Group в прошлом году сократились по сравнению с продажами в 2023 году на 4% до 2 450 804 автомобилей, из них на марку BMW пришлись 2 200 177 шт. (-2,3%), на марку Mini — 244 915 шт. (-17,1%), на марку Rolls-Royce — 5712 (-5,3%). Отдельной строкой, за рамками BMW Group, указаны продажи мотоциклетного подразделения BMW Motorrad: они в прошлом году выросли на 0,6% до 210 408 шт.

Электрический BMW i5 Touring

Пресс-служба BMW особо подчёркивает, что BMW Group вопреки глобальному замедлению спроса на электромобили удалось нарастить продажи «электричек»: реализовано 426 594 шт. (+13,5%).

Откуда же тогда у BMW Group взялся минус в продажах? Смотрим раскладку по регионам — здесь, правда, BMW Group указывает общие продажи марок BMW и Mini без учёта Rolls-Royce: в Китае продажи сократились на 13,4% до 714 530 автомобилей, в Германии спад составил 5,3% — реализовано 267 285 машин, продажи в США выросли на 0,5% до 397 652 шт. В целом в Европе продажи BMW и Mini выросли на 0,6% до 947 235 шт., а в объединённом азиатском регионе сократились на 10,2% до 960 951 шт. Короче говоря, Азия и родная Германия подвели BMW и Mini.

Электрический Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology

У Mercedes-Benz в родной Германии дела идут ещё хуже: в 2024 году продажи легковых автомобилей с трёхлучевой звездой здесь составили 213 500 шт. (-9%), а продажи в целом по Европе сократились на 3% до 641 800 шт. В Азии спрос на легковые автомобили Mercedes-Benz сократился на 7% до 892 100 шт., из них в Китае продано 683 600 шт. (-7%), в США продажи выросли на 9% до 324 500 шт. Глобальные продажи легковых электромобилей Mercedes-Benz в прошлом году упали на 23% до 185 100 шт.

C 2022 года Mercedes-Benz делит свои легковые модели на три ценовых сегмента — Top-End, Core и Entry. Любопытно, что в 2024 году продажи автомобилей сегмента Top-End (сюда входят модели Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach и G-класс) сократились на 14% до 281 500 шт., продажи наиболее доступных моделей сегмента Entry тоже сократились на 14% — до 534 800 шт., а вот «ядерный» сегмент Core наоборот вырос на 6% до 1 167 100 шт.

В целом Mercedes-Benz Group реализовала в 2024 году в мире 2 389 000 машин (-4%), из них 1 983 400 шт. (-3%) — это легковые автомобили.

Продажи коммерческого подразделения Mercedes-Benz Vans в прошлом году сократились на 9% до 405 600 шт., из них электромобили составили всего 19 500 шт. (-14%).

Электрический Audi A6 e-tron

Audi сильно отстаёт от коллег по большой немецкой тройке: в 2024 году она продала в мире 1 671 218 машин, что на 11,8% меньше продаж в 2023 году. В отличие от BMW и Mercedes-Benz продажи у Audi сокращаются на всех ключевых рынках: в Китае реализовано 649 434 машин Audi (-10,9%), в США — 196 576 шт. (-14%), в Германии — 198 342 шт. (-21,3%), в остальной Европе — 466 209 шт. (-5,9%). Глобальные продажи электромобилей Audi в прошлом году сократились на 8% до 164 000 шт.

Audi объясняет заметное ухудшение своих позиций «глобальной экономической неопределённостью, усилением конкуренции, структурными проблемами, сложной геополитической обстановкой» и даже «нехваткой комплектующих», хотя конкуренты на эту проблему посковидной эпохи жаловаться уже перестали. В целом Audi переживает тот же системный кризис, что и Volkswagen, впереди у Audi тяжёлые годы в режиме выживания, в течение которых ей предстоит принять непопулярные меры, в том числе избавиться от нескольких тысяч лишних сотрудников.

Ранее сегодня мы давали новость о продажах Porsche в 2024 году: эта немецкая марка тоже окончила год в минусе, но хотя бы в родной Германии её по-прежнему любят и поддерживают деньгами, продажи Porsche здесь выросли на 11%.

