Трудные времена: Mercedes-Benz будет делать меньше компактных моделей и больше роскошных

На фоне дефицита комплектующих и разрыва цепочек поставок, вызванных пандемией COVID-19 и сложной геополитической обстановкой в Европе, руководство Mercedes-Benz Group AG приняло решение добиться стабильной прибыли путём увеличения доли роскошных машин в структуре продаж. Дорогих Мерседесов и Майбахов будет больше, а компанию им составит эксклюзивная серия Mythos, состоящая из лимитированных моделей для самых взыскательных и состоятельных клиентов.

Пандемия COVID-19 усилила социальное расслоение в обществе, бедные стали беднее, а богатые — богаче, что привело к резкому росту спроса на предметы роскоши. Автомобильные лакшери-бренды (в частности Rolls-Royce и Bentley) в прошлом году показали абсолютные рекорды продаж, многие премиальные бренды (например, Porsche) по итогам 2021 года тоже отчитались о невиданных прежде продажах и прибылях. Компания Mercedes-Benz, в начале этого года отколовшаяся от концерна Daimler, в 2021-м больше других пострадала от дефицита комплектующих, из-за чего её продажи сократились на 4% до 2 427 686 автомобилей, но при этом спрос на модели верхнего ценового сегмента рос как на дрожжах — один только S-Class в прошлом году прибавил 40%. Из этого руководство компании сделало логичный вывод: нужно гнаться не за количеством, а за качеством, то есть можно делать меньше моделей, но продавать их дороже — так бизнес в нынешние сложные времена сможет стать более устойчивым. Сегодня представлена обновлённая модельная стратегия.

Итак, все модели Mercedes-Benz (включая суббренды Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach и G-класс) поделены на три сегмента — Top-End Luxury, Core Luxury и Entry Luxury. На развитие сегментов Top-End Luxury и Core Luxury пойдут 75% инвестиций компании. Продажи моделей Top-End Luxury должны к 2026 году увеличиться на 60% (по сравнению с доковидным 2019 годом).

Top-End Luxury — это все модели Mercedes-AMG и Mercedes-Maybach, G-класс, S-класс, GLS, электромобили EQS и EQS SUV. Для будущих электромобилей Mercedes-AMG разрабатывается собственная платформа AMG.EA с уникальными компонентами. В следующем году свет увидит серийный электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS (концепт показали в 2021-м), а ещё обещан роскошный спорткар Mercedes-Maybach SL. Компания продолжает размышлять над превращением G-класса в полноценный суббренд с несколькими моделями, но пока не готова поделиться конкретными идеями. Проект электрического G-класса остаётся в силе, серийный внедорожник получит некую инновационную батарею от Sila Nanotechnologies.

Mercedes-Maybach S 680 by Virgil Abloh — спецсерия из 150 машин сделана по следам коллаборации Mercedes-Benz и американского модельера Вирджила Абло.

Самый интересный анонс в рамках сегмента Top-End Luxury — это ретроспективная серия Mythos, вдохновлённая лучшими моделями Mercedes-Benz из славного прошлого компании (прямой аналог линейки Icona от Ferrari). В серию Mythos войдут лимитированные и очень дорогие автомобили, первенцем станет некий спидстер с горбатой кормой, сделанный на базе Mercedes-AMG SL. Отдельным фронтом пойдут спецсерии вроде Mercedes-Maybach Haute Voiture и коллаборации с представителями фэшн-индустрии, их количество вырастет.



Сегмент Core Luxury — это C-Class, E-Class и их производные (купе, кабриолеты, кроссоверы) плюс электрические аналоги (EQC, EQE). Все модели в этом сегменте будут ускоренно переводиться на электромобильную платформу EVA2, на смену которой через несколько лет придёт электромобильная архитектура нового поколения — MB.EA. На 2023 год намечена премьера нового Е-класса, для Китая на платформе EVA2 готовится некая отдельная модель.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

Сегмент Entry Luxury — это компактная «мелочь»: A-Class, B-Class их производные. В этом сегменте из семи действующих моделей планируется отставить только четыре, но какие именно, компания не говорит. Главные кандидаты на вылет, на наш взгляд, это компактвэн B-Class, седан CLA и универсал CLA Shooting Brake. Оставшиеся в строю компактные модели переедут на платформу MMA следующего поколения (первая модель на ней выйдет в 2024 году) и получат новейшую операционную систему MB.OS, общий уровень оснащения компактных моделей станет выше, цены тоже подрастут.



Ещё одна мера оптимизации — сокращение длинного списка опций до нескольких пакетных предложений, которые проще «упаковать» в онлайн-конфигуратор и в которых потребителю проще ориентироваться. Пакетные опции значительно упростят планирование затрат и сами затраты для компании.



Кроме того, Mercedes-Benz будет наращивать прямые продажи через роскошные шоу-румы и бутики в крупных мегаполисах и точках концентрации состоятельной публики. Увы, ожидать в России бутиков Mercedes-Benz в силу известных геополитических событий в ближайшее время не приходится.

