Новый Mercedes-AMG SL: почти две тонны веса, полный привод и активная аэродинамика

Компания Mercedes-Benz полностью рассекретила спортивный кабриолет SL нового поколения с посадочной формулой 2+2, который заменит не только старый SL, но и приговорённый к отставке строго двухместный Mercedes-AMG GT Roadster. Пока представлены только бензиновые версии, позже дебютирует гибридный SL E Performance.

Новый SL с заводским индексом R232 — большая удача мерседесовских дизайнеров, особенно на фоне откровенно страшненьких «электричек» EQS и EQE. R232 визуально легче предшественника с индексом R231, но при этом крупнее по всем направлениям: габаритная длина — 4707 мм, ширина — 1915 мм, высота — 1359 мм, колёсная база — 2700 мм. Вместо складного жёсткого верха теперь установлена тканевая, более лёгкая и быстрая — она складывается и раскладывается на скорости до 60 км/ч всего за 15 с. Так называемый воздушный шарф (система подачи тёплого воздуха в область шеи) входит в стандартную комплектацию.

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Кабриолет R232 сделан с нуля на собственной платформе с новой пятирычажной передней подвеской, задняя — тоже пятирычажная. Кузов — композитный: из алюминия, магния, углепластика и стали. Он жёстче прежнего на кручение на 18% и без отделки вести 270 кг. Но при этом весь автомобиль «раздобрел» на 150 кг (по сравнению с R231) до как минимум 1950 кг! Увы, такова плата за +2 места, полный привод и современные технологии, которыми новый SL напичкан весьма щедро.

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Второй ряд — откровенно детский, предназначенный для пассажиров ростом до 150 см, да и таким здесь будет тесно. Объём багажника со сложенной крышей — 213 л, с разложенной — 240 л, то есть много вещей в большое путешествие взять не получится, но для ручной клади как раз-таки отлично подойдут задние сиденья. Салон оформлен лаконично и даже немного старомодно на фоне других новинок Mercedes-Benz, центральный 11,9-дюймовый экран регулируется по углу наклона (от 12 до 32 градусов), щиток приборов полностью виртуальный 12,3-дюймовый.

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Даже со сложенной крышей кузов имеет приличные аэродинамические показатели:с х = 0,31, но это с дефолтным, то есть закрытым положением активных аэродинамических элементов — направляющих заслонок в переднем бампере и днище, а также спойлера в крышке багажника (выдвигается на скорости свыше 80 км/ч и имеет пять положений, которые выбираются автоматически электроникой).



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Задняя ось теперь поворотная, но угол отклонения небольшой, всего 2,5 градуса: на скорости до 100 км/ч задние колёса поворачиваются в строну, противоположную передним, после 100 км/ч — в ту же сторону, что и передние. На версии SL 55 установлены адаптивные амортизаторы AMG Ride Control, на версии SL 65 — активная подвеска AMG Active Ride Control на гидроцилиндрах. Полный привод 4Matic+ с муфтой отбора мощности на переднюю ось входит в стандартное оснащение обеих версий, а вот самоблокирующийся задний дифференциал с электронным управлением есть только на версии SL 65 (на SL 55 его можно получить за доплату).



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Стандартные тормозные диски — композитные, из стали и алюминия, диаметр передних дисков — 390 мм (шестипоршневые фиксированные суппорты), диаметр задних — 360 мм (однопоршневые плавающие суппорты). В виде опции доступны карбон-керамические тормоза. Максимальный диаметры колёсных дисков — 21 дюйм.



Обе представленные версии снабжены 4,0-литровой бензиновой «битурбовосьмёркой» М 177 в паре с 9-ступенчатым «автоматом» AMG Speedshift с одним многодисковым сцеплением вместо гидротрансформатора. Mercedes-AMG SL 65 4Matic+ (585 л.с., 800 Нм) разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с, младший SL 55 4Matic+ (476 л.с., 700 Нм) — за 3,9 с, максимальная скорость — 315 и 295 км/ч соответственно.



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Дата начала продаж и цены пока не объявлены, зато уже известно, что у нового SL будет базовая версия с 6-цилиндровым мотором (тоже из линейки Mercedes-AMG, под маркой Mercedes-Benz новый SL предлагаться не будет), а также топовая гибридная версия E Performance с силовой установкой, целиком либо частично позаимствованной у представленного в сентябре лифтбека Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Версии с мотором V12, равно как и чисто электрической в этом поколении SL не ожидается.

