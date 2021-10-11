Двухместный Mercedes-AMG GT уходит в отставку, конкурента Porsche 911 из него не вышло

Купе и родстер Mercedes-AMG GT будут сняты в производства в декабре текущего года, им на смену придёт менее хардкорный новый Mercedes-AMG SL с посадочной формулой 2+2. Лифтбек Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe пока остаётся в строю.

Двухместный Mercedes-AMG GT дебютировал в 2014 году и позаимствовал некоторые технические решения у более статусного предшественника Mercedes-Benz SLS AMG с дверями типа «крылья чайки». Разработка Mercedes-AMG GT велась с прицелом на борьбу с Porsche 911, меседесовцы хотели иметь в модельном ряду столь же красивую и быструю машину, в инжиниринг было вбухано много денег. Для спорткара разработали оригинальную платформу с отнесённой к заднему мосту 7-ступенчатой АКП типа DCT (с двумя сцеплениями), а управляемость настраивали на Нюрбургринге.

Mercedes-AMG GT не сразу поехал хорошо, но годы эволюции и участие в автоспорте сделали своё дело: под занавес карьера модель стала по-настоящему быстрой и в ноябре прошлого года 730-сильная топ-версия Black Series показала рекордное для серийных спорткаров время на Северной Петле Нюрбургринга — 6 мин 48,047 с.. К сожалению для компании Mercedes-Benz, летом этого года Porsche 911 GT2 RS MR проехал трассу ещё быстрее — 6 мин 43,300 с.



Mercedes-AMG GT Black Series

Но если по части ездовых качеств Mercedes-AMG GT сумел приблизиться к Porsche 911, то по продажам отстал безнадёжно. Для наглядности приведём цифры за первое полугодие 2021-го на двух ключевых рынках — в Европе и США. В Европе Mercedes-AMG GT, по данным ресурса CarSalesBase, разошёлся тиражом 1425 шт., в США — 2329 шт., тогда как Porsche 911 показал результат 8684 и 5108 проданных единиц соответственно.



В теории Mercedes-Benz могла бы попытаться выпустить второе поколение Mercedes-AMG GT и добиться лучших показателей, но в свете грядущей тотальной электрификации модельного ряда решила не делать новый спорткар с ДВС. Новый Mercedes-AMG SL, на который компания попытается пересадить бывших владельцев Mercedes-AMG GT, будет играть в другой, туристической лиге и на рекорд Нюрбургринга претендовать вряд ли станет.



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По данным испанского журнала Motor.es, производство Mercedes-AMG GT завершится в декабре этого года, а приём заказов на эту модель уже завершён. Действительно, если зайти на головной, немецкий потребительский сайт Mercedes-Benz, то можно убедиться, что конфигуратор для двухдверного Mercedes-AMG GT уже не доступен, а при попытке загрузить прайс-лист сайт переправляет вас на страничку лифтбека Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe.



Mercedes-AMG GT 63 S E Performance

Лифтбек, напомним, дебютировал в 2018 году и построен на легковой платформе MRA, то есть, по сути, является вариацией на тему «дежурного» Е-класса. В сентябре лифтбек обзавёлся гибридной модификацией 63 S E Performance, так что пару лет на конвейере эта модель ещё продержится.



Очень может быть, что в будущем в линейке Mercedes-AMG появится полностью электрический спорткар, который будет таким же быстрым, как бензиновый, но это уже будет совсем другая история. В свою очередь Porsche 911 будет держаться за ДВС до последнего, хотя и у него может появиться электрическая версия.

