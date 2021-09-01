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  • Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: избыточная сложность и 12 км на одной зарядке

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: избыточная сложность и 12 км на одной зарядке

01.09.2021 142 0 0

В семействе спортивных лифтбеков Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe появилась самая мощная и динамичная версия 63 S E Performance, оснащённая plug-in гибридной силовой установкой мощностью 843 л.с. Продажи начнутся до конца года.

 

С моделью Mercedes-AMG GT 63 S E Performance спортивное подразделение Daimler начало запоздалую гибридизацию своей модельной линейки – компоненты силовой установки заряженного лифтбека, которая получила заводское обозначение Р3, мы увидим и на других машинах Mercedes-AMG с продольным расположением силового агрегата.

Главное отличие гибридной схемы Mercedes-AMG от таковой у конкурентов (например, у гибридных версий Porsche Panamera) – это электромотор, интегрированный не в коробку передач, а отнесённый к заднему мосту. Обычно электромотор на задней оси встречается у гибридов с поперечным расположением ДВС и позволят получить полный привод без механической связи ДВС с задними колёсами, а заодно высвободить место в полу для батареи, но специалисты Mercedes-AMG решили соригинальничать и применили такую схему для продольной «тележки» MRA, сохранив при этом карданный вал.

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Вынесение электромотора из основой коробки передач (9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift с одним сцеплением) потребовало дополнительного 2-ступенчатого редуктора на заднем мосту, который объединён в один узел с самоблокирующимся дифференциалом с электронным управлением. Полный привод с выключенным ДВС сохраняется, но передний мост подключается через раздатку и муфту только тогда, когда это необходимо, то есть в случае проскальзывания задних колёс. Максимальная отдача электромотора – 150 кВт (204 л.с.) и 320 Нм.

Бензиновый двигатель – такой же, как у безрозеточной топ-версии Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+, что в ноябре прошлого года обновила рекорд Нюрбургринга в классе представительских автомобилей: 4,0-литровая «битурбовосьмёрка» М177 (639 л.с., 900 Нм), у которой есть свой гибридный довесок в виде 14-сильного стартер-генератора. Максимальная совокупная мощность силовой установки – 843 л.с., максимальный крутящий момент – 1470 Нм. До 100 км/ч гибридный хэтчбек разгоняется за 2,9 с, максимальная скорость – 316 км/ч (у чисто бензинового Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ соответствующие показатели составляют 3,2 с и 315 км/ч). Максимальная скорость при езде только на электротяге ограничена отметкой 130 км/ч.

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400-вольтовая литий-ионная АКБ расположена над задним силовым блоком и, похоже, заметно уменьшает и без того небольшой багажник спортивного лифтбека – фотографий багажного отделения пресс-служба Daimler публиковать не захотела, цифр объёма не привела. Ёмкость батареи небольшая – 6,1 кВт∙ч (для сравнения скажем, что у Panamera Turbo S E-Hybrid – 17,9 кВт∙ч), а потому и запас хода на электротяге невелик – всего 12 км.

Но разработчики упирают не дальнобойность, а на производительность. Батарея снабжена уникальной системой охлаждения: каждый из 560 элементов имеет индивидуальные каналы подачи охлаждающий жидкости, а сама жидкость в зависимости от нагрева батареи гоняется электронасосом по малому либо большому контуру, то есть через радиатор в передней части автомобиля. Немудрено, что объём охлаждающей жидкости довольно компактной батареи составляет аж 14 л.

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Сложная система охлаждения позволяет батарее иметь постоянную мощность 70 кВт и пиковую 150 кВт (в течение десяти секунд), а также независимо от внешних условий поддерживать оптимальную температуру в районе 45 градусов Цельсия. Но при этом даже такая система охлаждения не позволяет долго работать в режиме максимальной рекуперации (до 100 кВт), а потому в самой хардкорной ездовой программе Race («гонка») автоматически задействуется первый, самый лёгкий уровень рекуперации из трёх возможных (есть ещё нулевой, то есть без рекуперации). Зато третий уровень пригодится для комфортной езды по обычным дорогам, он позволяет управлять скоростью одной педалью (акселератором), тормоз можно не трогать.

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Mercedes-AMG GT 63 S E Performance имеет в базе многорежимную адаптивную пневмоподвеску и карбон-керамические тормоза (диаметр передних дисков – 420 мм, задних – 380 мм). Визуальных отличий гибридного лифтбека от чисто бензинового родственника практически нет: слегка видоизменённое оформление переднего бампера, шильдики на передних крыльях, да лючок для розетки на корме под правым фонарём. В салоне, разумеется, появились гибридные «мультфильмы» на экранах системы MBUX и анимированная клавиша выбора ездовых режимов.

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На прямых Mercedes-AMG GT 63 S E Performance будет точно быстрее чисто бензинового Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+, но как насчёт поворотов? Ждать ли новый рекорд Нюрбургринга? Дать прогноз сложно, так как неизвестно, насколько гибридная надстройка увеличила массу лифтбека (у бензинового снаряженная масса составляет внушительные 2120 кг).

Между тем добиться лучшей производительности можно и без сложных электрических компонентов: Brabus снимает с мотора М177 лютые 900 л.с. и 1250 Нм, позволяя сократить время разгона мерседесовского лифтбека до «сотни» до 2,8 с и поднять «максималку» до 330 км/ч. Правда стоит такой тюнинг дороговато (от 427 тысяч евро), стоковый гибрид, цена на который пока не объявлена, точно обойдётся дешевле – как минимум, в два раза.

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