Прости, Грета! Представлен новый бензиновый монстр Brabus Rocket 900

Прежде под индексом 900 германское тюнинг-ателье Brabus предлагало модели с 6,3-литровым V12 , но теперь схожую отдачу удалось получить с более компактного 4,5-литрового V8. Первым новый двигатель примерил лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S, превратившийся в Brabus Rocket 900. Он способен разогнаться до 100 км/ч всего за 2,8 с.

В будущем, когда под натиском экологов-алармистов ДВС будут окончательно запрещены, а Грета Тунберг станет главой Еврокомиссии, Brabus, вероятно, полностью перепрофилируется на выпуск декоративных безделушек для китайских кроссоверов, но пока, к счастью, инженерный опыт мотористов из Бобропа всё ещё востребован и они продолжают упражняться в выжимании соков из актуальных движков концерна Daimler.

Мотор М 177, который с точки зрения отдачи сейчас является флагманским в линейке Mercedes-Benz, специалисты Brabus уже хорошо изучили. Тот же Mercedes-AMG GT 63 S ещё весной прошлого года получил 800-сильную версию этого агрегата, она же прописалась под капотом потрясающего пикапа Brabus 800 Adventure XLP. Но теперь пришло время поднять ставки: новая версия этого двигателя выдаёт максимльные 900 л.с. и 1250 Нм. Правда, максимальный крутящий момент пришлось ограничить электроникой на отметке 1050 Нм, чтобы поберечь мерседесовский 9-ступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями — собственных коробок Brabus не делает.



Чтобы добиться таких показателей, тюнерам пришлось увеличить рабочий объём двигателя М 177 с 4,0 до 4,5 л. Диаметр цилиндров расточен с 83 до 84 мм, установлены новый коленвал, шатуны, кованые поршни, более производительные турбокомпрессоры на 1,4 бар. Системы впуска и выпуска, разумеется, тоже полностью новые, и на, выпуске, разумеется, имеются специальные заслонки, открыв которые, можно разбудить громовыми раскатами жителей десятка ближайших кварталов. Программа управления между тем написана с любовью к природе: Brabus Rocket 900 выбрасывает всего 260 грамм СО2 на километр пробега — это меньше, чем у стокового Mercedes-AMG GT 63 S с его 286 г/км.



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До 100 км/ч Brabus Rocket 900 разгоняется за 2,8 с, до 200 км/ч — за 9,7 с, до 300 км/ч — за 23,9 с. Максимальная скорость ограничена отметкой 330 км/ч, дальше могут не выдержать шины Pirelli P-Zero размерностью 275/35 ZR 21 спереди и 335/25 ZR 22 сзади. Смонтированы они, кстати, на фирменных кованых колёсах Brabus Monoblock Z, снабжённых аэродинамическими накладками из углепластика.

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Крупные колёса потребовали расширителей колёсных арок, которые органично вписаны в новые бамперы. Весь обвес (в том числе антикрыло на крышке багажника и диффузор в заднем бампере) — функционален и продут в аэродинамической трубе. Подвеска и тормоза тоже доработаны, но о деталях этих доработок Brabus не рассказывает.



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Для интерьера Brabus Rocket 900 подготовлены сотни различных новых элементов оформления из углепластика, алюминия, кожи и алькантары. Конкретный состав и палитра оговариваются с заказчиком, картинки в данном случае — это один из множества возможных вариантов.



Brabus планирует построить всего десять экземпляров Rocket 900 по цене от 427 тысяч евро, и что-то подсказывает, что все они уже проданы, так что очередь можно не занимать. Но 900-сильный V8 мы наверняка ещё увидим в других проектах легендарного ателье из Ботропа.

