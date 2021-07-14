Mercedes-AMG показала интерьер SL: второй ряд сидений и меняющий угол наклона экран мультимедиа

Mercedes-Benz выпускает модель SL с открытым верхом (расшифровывается как Super Leicht, что в переводе с немецкого обозначает «супер лёгкий») с 1954 года. За последнее десятилетие пиковым для модели стал 2012 год – тогда европейские дилеры реализовали 3937 машин. Для сравнения в «доковидном» 2019-ом клиенты купили всего 885 экземпляров, а по итогам прошлого года они реализовали 505 машин (почти на 43% меньше, чем годом ранее). Сейчас немцы готовят SL нового поколения, его премьера пройдёт в ближайшие месяцы.



Пока что компания держит внешность будущей новинки в секрете. Известно, что модель нового поколения теперь будет полностью в линейке Mercedes-AMG. У этого автомобиля будет мягкий верх, а также два ряда сидений, хотя второй ряд, скорее, рассчитан на размещение спортивных сумок: поместиться там с относительным комфортом смогут люди, чей рост не превышает 1,5 метра. Места для ног пассажиров, сидящих сзади, практически нет, а спинки кресел находятся почти в вертикальном положении.



В Mercedes интерьер нового SL решили обозначить как «гипераналоговый» (hyperanalog). Так, судя по фотографиям, в салоне можно увидеть круглые дефлекторы вентиляции – четыре одинаковых «турбины» расположены на передней панели. Кроме того, «приборка» хоть и цифровая (диагональ экрана – 12,3 дюйма), будто бы утоплена в нишу, такое решение, вероятно, вызвано и желанием сделать так, чтобы при езде с открытым верхом было видно дисплей, а не блики на нём.



Защитили от подобной проблемы и тачскрин фирменной информационно-развлекательной системы MBUX (диагональ равна 11,9 дюйма). Он способен менять угол наклона, причём делает это автоматически: отдельный электропривод отвечает за то, чтобы сенсорный экран находился в более вертикальном положении, когда крыша нового SL сложена, а когда водитель поднимает верх, дисплей «откидывается» в сторону передней панели.

В списке оснащения SL нового поколения числятся проекционный дисплей, 64-цветная контурная подсветка и т.д. Кроме того, клиентам предложат на выбор либо полностью кожаную обивку кресел (имеются и двухцветные версии), либо комбинированную отделку из кожи и микрофибры с контрастной прострочкой.



О будущей новинки информации пока немного: известно, что новый SL окажется легче по сравнению с предшественником (вес актуальной версии SL 63 AMG DSG по документам равен 1845 кг). У «следующего» автомобиля будет система полного привода AMG 4Matic+, помимо этого, известно, что у стартовой версии под капотом окажется четырёхцилиндровый двигатель. По предварительным данным, роль базового исполнит двухлитровый турбомотор с отдачей примерно 400 л.с. Ожидается, что в гамме сохранится и двигатель V8, а топовым окажется подзаряжаемый гибрид, совокупная мощность установки которого составит примерно 800 л.с.

Ранее стало известно о том, что Daimler планирует объединить суббренды AMG, Maybach и G-Class. Предполагается, что это позволит максимизировать прибыль от высокомаржинальных продуктов.

