Новые брожения в Daimler: суббренды AMG, Maybach и G-Class объединят в лакшери-куст

Германский автоконцерн Daimler продолжает затянувшийся процесс реструктуризации: осенью будет объявлено о сращивании AMG, Maybach и G-Class в единое бизнес-подразделение с централизованным управлением, которое позволит максимизировать прибыль от высокомаржинальных продуктов.

В феврале руководство Daimler во главе с гендиректором Ола Келениусом приняло решение разделить концерн на две независимые компании — Mercedes-Benz и Daimler Truck. Процедура разделения завершится к концу этого либо началу следующего года, после чего отколовшаяся грузовая компания выйдет на биржу и сможет привлечь дополнительное финансирование в условиях ужесточения экологического законодательства в Европе и необходимости спешно осваивать дорогостоящие водородные технологии.

Между тем внутри Mercedes-Benz, как выяснилось, готовятся собственные пертурбации, которые позволят легковой компании зарабатывать ещё больше денег. Как сообщает издание Automotive News Europe, в сентябре в рамках автосалона в Мюнхене будет объявлено от создании внутри Mercedes-Benz лакшери-куста, куда войдут суббренды AMG, Maybach и G-Class. Сращивание позволит уменьшить расходы на маркетинг и управление этими брендами, при этом на продуктовом уровне всё, по сути, останется по-прежнему, но с поправкой на «зелёную» повестку, разумеется.

Так, ещё три года назад стало известно о том, что легендарный G-Class, он же Гелендваген превратится в электрический внедорожник и, скорее всего, получит обозначение EQG. Спорткары Maybach-AMG, спрос на которые за последнее десятилетие вырос на порядок и теперь исчисляется сотнями тысяч в год, в краткосрочной перспективе ждёт гибридизация вкупе с уменьшением числа цилиндров в ДВС, а в долгосрочной — полная электрификация (по крайней мере, в Европе). Электрические Майбахи тоже, надо полагать, не за горами.

Более подробно о стратегии развития формирующегося лакшери-куста в Mercedes-Benz мы, вероятно, узнаем осенью. Ожидается, что возглавит новое подразделение нынешний глава Mercedes-AMG Филипп Шимер.

«Дежурная» премиальная линейка Mercedes-Benz, напомним, сейчас делится на традиционную (с ДВС) и электрическую ветки, модели последней обозначаются буквами EQ. Первенец EQ-семейства — среднеразмерный кроссовер Mercedes-Benz EQC — провалился на рынке и пока ни одна модель Mercedes-Benz не вошла в десятку самых продаваемых в мире электромобилей.

В общем, реальные плоды трансформации Daimler нам ещё только предстоит увидеть. В противном случае руководство концерна будет вынуждено признать, что стратегия не сработала, и наймёт для Mercedes-Benz нового гендиректора.

