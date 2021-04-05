Без сюрпризов: у «батарейной» версии Mercedes-Benz G-Class появилось имя

Многие мировые автопроизводители продолжают вкладываться в развитие «розеточного» направления, в том числе и Mercedes-Benz. Как мы уже неоднократно рассказывали, немцы несколько лет назад создали электромобильную линейку EQ, её первенцем стал кроссовер EQC, затем присоединились и другие модели, в скором времени его пополнит флагман EQS (премьера в текущем месяце). В дальнейшем семейство расширится также и на электрический внедорожник, который станет «батарейной» версией G-Class.



На фото: актуальный Mercedes-Benz G-Class

Компания Mercedes-Benz наладила выпуск G-Class ещё в 1979 году, с тех пор модель сменила три поколения, актуальная версия появилась в 2018-ом. За «ковидный» 2020 год европейские дилеры сумели реализовать 6342 внедорожника, что на 27% меньше, чем годом ранее. Расширить аудиторию модели призвана электрическая версия G-Class. Теперь стало известно имя будущей новинки: обошлось без сюрпризов – модель назвали EQG, по аналогии с другими моделями «зелёного» семейства.



Daimler AG в начале текущего месяца подал заявку в Ведомство интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) на регистрацию нового торгового знака – EQG (речь в документе идёт о наименованиях EQG 580 и EQG 560). Пока что заявка находится на рассмотрении.

Первая информация о планах по разработке электрического G-Class появились ещё в 2019 году. В октябре 2020-го в компании Mercedes-Benz подтвердили этот факт. Тогда был выпущен официальный релиз, согласно которому к 2030 году производитель обещал добиться того, что более 50% от общего объёма глобальных продаж будет приходиться на электрокары.



На фото: салон актуального Mercedes-Benz G-Class

Официальной информации о Mercedes-Benz EQG на данный момент пока нет. Пока не рассекретили сведения ни о ёмкости батарей, ни об электрической силовой установке будущей новинки. Кроме того, пока также нет информации и о сроках появления «зелёной» версии G-Class. По предварительным данным, модель будет представлена в первой половине 2022 года.



На американском рынке электрокару EQG конкуренцию составит представленный на днях внедорожник GMC Hummer EV. Он выйдет на рынок в начале 2023 года. Как мы сообщали ранее, первыми в серию пойдут Хаммеры в топовом исполнении Edition 1 с трёхмоторной силовой установкой (один на передней оси, два на задней) совокупной мощностью 842 л.с. и запасом хода в 483 км. Стартовый ценник для такой версии – 105 595 долларов (8,04 млн рублей).

В свою очередь у Mercedes-Benz в линейке скоро появится электрический флагман: премьера EQS намечена на 15 апреля. Продажи в Европе и США стартуют ближайшим летом. Информации о силовой установке новинки пока нет, но недавно стало известно «подросшем» паспортном запасе хода: самая дальнобойная версия сможет двигаться не 700, а 770 км без подзарядки (по циклу WLTP).

