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  • Внедорожник GMC Hummer EV: не такой мощный, как пикап, зато более манёвренный

Внедорожник GMC Hummer EV: не такой мощный, как пикап, зато более манёвренный

04.04.2021 635 0 0

Корпорация General Motors спустя полгода после премьеры электрического пикапа GMC Hummer EV представила внедорожник на его базе с укороченной колёсной базой. В продаже он появится в начале 2023 года.

 

Пикап GMC Hummer EV стал первым серийным электромобилем GM нового поколения, разработанным на модульной платформе Ultium. Напомним, что сначала GM называла словом Ultium только разработанную совместно с LG Chem батарею для этой платформы, а теперь именует так платформу целиком. Платформа Ultium ляжет в основу всех ключевых моделей корпорации ближайшего десятилетия, в том числе нового джи-эмовского коммерческого бренда BrightDrop.

Внедорожник GMC Hummer EV SUV технически полностью повторяет пикап, но у него меньше колёсная база (3218 мм против 3445 мм) и соответственно меньше места для расположенной в пределах колёсной базы батареи. До С-стоек кузова пикап и внедорожник идентичны, задние двери взаимозаменяемые, панели крыши съёмные, их можно оставить в гараже или убрать в передний багажник. Третьего ряда кресел для внедорожника не предусмотрено.

Если пикапы начнут отгружать первым клиентам уже ближайшей осенью, что GMC Hummer EV SUV придётся ждать до начала 2023 года. Первыми в серию пойдут внедорожники в топовом и дорогом исполнении Edition 1 с трёхмоторной силовой установкой (один на передней оси, два на задней) совокупной мощностью 842 л.с. по цене от 105 595 долларов. Ёмкость батареи по-прежнему не называется, запас хода на одной зарядке — 483 км. Для сравнения скажем, что пикап в исполнении Edition 1 располагает мощностью в 1014 л.с. и может проехать на одной зарядке 563 км.

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GMC Hummer EV SUV Edition 1 с экстремальным пакетом для бездорожья (Extreme Off-Road Package) стоит от 110 595 долларов и может похвастать «зубастыми» шинами, дополнительной защитой днища, усиленными полуосями, блокировкой переднего дифференциала и камерами кругового обзора, две из которых расположены прямо под днищем. Запас хода на одной зарядке с оффроудным пакетом уменьшается до 450 км.

Двухмоторная версия EV2X мощностью 634 л.с. поступит в продажу весной 2023 года и будет стоить от 89 995 долларов. А самую простую версию EV2 (от 79 995 долларов) можно будет купить лишь весной 2024: от EV2X она отличается уменьшенной ёмкостью батареи, из-за чего запас хода на одной зарядке снижен с 483 до 402 км.

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За счёт более короткой колёсной базы и более короткого заднего света у внедорожника больше углы рампы и съезда (точные значения пока не обнародованы), а диаметр разворота уменьшился с 11,3 до 10,8 м. Напомним, что GMC Hummer EV независимо от типа кузова имеет полноуправляемое шасси (задние колёса могут поворачивать в любую сторону на угол до 10 градусов). Пневмоподвеска может варьировать дорожный просвет в диапазоне от 257 до 404 мм. Предусмотрен очень удобный на бездорожье режим езды в одну педаль: при отпускании педали акселератора происходит активное замедление вплоть до полной остановки.

В Россию электрические пикапы и внедорожники GMC Hummer EV в ближайшие годы вряд ли будут поставляться официально, но мы не сомневаемся, что в частном порядке такие машины ввезены будут и мы увидим их на наших дорогах.

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