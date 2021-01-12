GM запустила коммерческий бренд BrightDrop и представила под ним фургон EV600

В основу фургона BrightDrop EV600 легла джи-эмовская модульная электромобильная платформа Ultium. Запас хода на одной зарядке — 250 миль (402 км). Первые экземпляры выйдут на американские дороги в конце 2021 года.

О том, что General Motors разрабатывает электрический фургон, стало известно летом прошлого года, а сегодня компания показала прототип. Оказалось, что речь идёт о целой новой марке BrightDrop, под которой GM будет предлагать комплекс решений по доставке грузов от двери до двери — электромобили, роботизированные ящики, программное обеспечение для оптимизации бизнеса и управления парком.

Первым клиентом BrightDrop стала американская курьерская служба FedEx, которая до конца текущего года получит 500 электрических фургонов BrightDrop EV600 и начнёт их эксплуатацию, а в широкой продаже EV600 появится в начале 2022 года.



Информации о BrightDrop EV600 пока немного, снимков интерьера нет — видимо, полноценная премьера ещё впереди. Известно, что основу фургона легла представленная в марте прошлого года модульная платформа Ultium, на которой уже дебютировали беспилотный шатл Cruise Origin, люксовый кроссовер Cadillac Lyriq и пикап GMC Hummer EV. Эту же «тележку» получат два новых кроссовера Honda – японская компания минувшей осенью анонсировала создание альянса с GM.



Мощность силовой установки BrightDrop EV600 пока не названа. Допустимая полная масса — 4,5 т. Кузов имеет боковые сдвижные двери и может вместить 17 кубометров груза. Для сравнения скажем, что дебютировавшая осенью электрическая версия Ford Transit может взять на борт до 13,8 кубометра груза и проехать на одной зарядке около 350 км.

Заряжать батарею EV600 можно на экспресс-терминалах мощностью 120 кВт — они позволяют пополнить запас хода на 170 миль (273 км) всего за час, то есть за время обеденного перерыва экспедитора. В стандартном оснащении будут датчики парковки «по кругу», система автоматического аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов, контроль полосы движения и мультимедийный дисплей с диагональю 13,4 дюйма, а за доплату будут доступны система кругового обзора и другие более продвинутые электронные ассистенты водителя.



Также сегодня анонсирован BrightDrop EP1 — роботизированный ящик, который способен передвигаться и маневрировать в тесном пространстве со скоростью пешехода (5 км/ч) и перевозить до 90 кг груза объёмом до 0,65 кубометра. Внутри имеются регулируемые по высоте полки, позволяющие компоновать пространство под разные нужды. Разумеется, робоящики EP1 органично встают в кузов EV600 и едут в нём до пункта назначения. Их смысл — снизить физическую нагрузку на курьеров и увеличить скорость погрузки.



На американском рынке BrightDrop EV600 помимо Ford E-Transit будет конкурировать с электрическим фургонами стартапов Arrival, Bollinger, Canoo и Rivian. Появится ли джи-эмовский электрический фургон за пределами Северной Америки, пока неизвестно.

