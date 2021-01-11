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  • GM будет выпускать для Honda два кроссовера — один в Мексике, другой в США

GM будет выпускать для Honda два кроссовера — один в Мексике, другой в США

11.01.2021 216 0 0

В рамках анонсированного осенью 2020 года альянса между GM и Honda американская корпорация будет выпускать для японской компании два электрических кроссовера, их выход на североамериканский рынок ожидается в 2023 и 2024 годах.

 

Курс на электрификацию и беспилотники заставил GM и Honda уйти со многих рынков (Россию Honda покинет в 2022-м) и консолидировать усилия на двух важнейших регионах — Северной Америке и Китае. Весной прошлого года GM представила новую модульную платформу для электромобилей и разработанную совместно с LG Chem батарею Ultium для неё. Тогда же стало известно, что эта платформа ляжет в основу двух будущих моделей Honda. Теперь стало известно, каких именно: издание Automotive News со ссылкой на два анонимных источника, сообщило, что продуктовую линейку компании Honda пополнят два кроссовера на джи-эмовской электромобильной платформе — один под маркой Honda, второй под люксовым брендом Acura.

Источники сообщают, что оба кроссовера будут крупными, размером с Cadillac Lyriq, прототип которого был представлен в августе прошлого года и который будет запущен в серийное производство в 2022 году на заводе GM в городе Спринг-Хилл, штат Теннесси. Здесь же в Теннесси в 2024 году пропишется большой электрический кроссовер Acura, тогда как сборку большее доступного родственного кроссовера Honda наладят раньше — в 2023 году на заводе GM в мексиканском Рамос-Ариспе, что сейчас выпускает бензиновые кроссоверы Chevrolet Equinox и Blazer, но скоро будет переоборудован под выпуск «электричек».

Завод GM в Спринг-Хилл сейчас выпускает кроссоверы Cadillac XT5 и GMC Acadia.

О технических характеристиках будущих электрических SUV компании Honda пока ничего не известно. Платформа GM, напомним, позволяет иметь силовую установку мощностью до 1000 л.с. и батарею ёмкостью до 200 кВт·ч. Помимо Cadillac Lyriq на этой платформе уже представлены беспилотный шатл Cruise Origin с весьма туманными рыночными перспективами и вызвавший большой энтузиазм у покупателей пикап GMC Hummer EV.

Корпорация General Motors между тем в начале этого года сменила логотип, который теперь исполнен строчными буквами на голубом фоне, символизирующем чистое небо без вредных выбросов. Буква «m» при этом напоминает американскую электрическую вилку. К 2025 году GM намерена вывести на рынок 30 новых электромобилей, на разработку которых направила 27 млрд долларов.

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