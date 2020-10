GMC Hummer EV: бешеный успех и новые подробности о «железе» и проходимости

GMC Hummer EV — вероятно, самая громкая автомобильная премьера этого года: количество публикаций о ней в Сети зашкаливает, даже новый Ford Bronco вызвал меньший ажиотаж. Это потому, что Bronco при всех его технических и эстетических достоинствах — представитель старой, бензиновой эпохи, а GMC Hummer EV — электрическая машина будущего, умело тем не менее вобравшая в себя традиционные ценности американского автопрома: большой (длина — 5507 мм, колёсная база — 3445 мм), классно выглядящий, практичный, многофункциональный и щедро оснащённый.

Напомним, что первой в продажу осенью следующего года поступит сама мощная и дорогая версия пикапа под названием Edition One: три электромотора (один на передней оси, два на задней) совокупно выдают 1014 л.с., крутящий момент на колёсах — 15 592 Нм, запас хода на одной зарядке — 350 миль (563 км), цена — 112 595 долларов. Всего за десять минут после вчерашней презентации весь тираж Edition One был распродан! При этом GM не сообщает, сколько именно она собирается выпустить экземпляров Edition One и сколько было желающих. Ясно, что тем, кто ещё не успел оставить заявку, свой электрический Hummer придётся ждать долго. Наиболее доступная двухмоторная версия Hummer EV2X (634 л.с., 400 км на одной зарядке) за 79 995 долларов появится в продаже лишь весной 2024 года.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Между тем компания Tesla просит за топ-версию своего электрического пикапа Cybertruck всего 69 900 долларов, за базовую версию — 39 900 долларов, производство должно начаться в следующем году. Казалось бы, GM проиграла ценовую войну вчистую? Однозначно ответить на этот вопрос сложно, заметил лишь, что Tesla пока так и не ответила на вопрос, как она собирается сертифицировать бронебойный кузов своего пикапа и проходить тесты на пассивную безопасность. Есть большие сомнения, что Cybertruck пойдёт в серию в том виде, в каком он был презентован — его размеры уже были скорректированы, а многие технические характеристики остаются засекреченными. В том, что General Motors выпустит свой GMC Hummer EV в заявленном виде и в срок, мало кто сомневается. Вдобавок многим потенциальным покупателям электрических пикапов не нравится стиль ведения бизнеса Теслы, без дилеров и нормальной обратной связи — у GM в этом смысле всё по-старому, ни к чему привыкать не надо, нет никакой нервотрёпки.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

В течение суток после премьеры GM выпустила несколько дополнительных пресс-релизов, посвящённых техническим особенностям GMC Hummer EV, которыми мы и хотим с вами поделиться. В основе пикапа лежит представленная ещё весной модульная электромобильная платформа, на которой GM создаст десятки разнообразных моделей (в том числе большой кроссовер Cadillac Lyriq). Разработанная совместно с LG Chem 800-вольтовая литий-ионная батарея Ultium с низким содержанием кобальта (это позволяет уменьшить цену) вмонтирована в раму. Обратите внимание на внушительную высоту лонжеронов — на весенней презентации платформы батареи были более компактными. Максимальная мощность зарядки батареи — 350 кВт. На такой мощности пополнить запас хода на 100 миль (161 км) можно всего за 10 минут. Ёмкость батареи GM не раскрывает. Сверху и снизу батарея защищена прочными металлическими листами, которые попутно увеличивают жёсткость рамы на кручение.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Версия Edition One оснащена регулируемой в ручном либо автоматическом режиме пневмоподвеской. Дорожный просвет варьируется в диапазоне от 257 до 404 мм. Ход подвески (двойные поперечные рычаги «по кругу») — 330 мм. В верхнем положении кузова (то есть при клиренсе в 404 мм) угол въезда составляет 49,7 градуса, угол съезда — 38,4, угол рампы — 32,2 градуса, глубина преодолеваемого брода — 808 мм. При этом надо понимать, что в верхнем положении кузова ход подвески будет практически выбран, то есть ехать быстро в таком положении нельзя, но для покатушек по камням и косогорам, очень популярным в Америке, этого и не требуется — вся дистанция проходится «ползком». Для подобных трофи очень пригодится также функция регулировки давления шин из салона и 18 камер кругового обзора, две из которых расположены прямо под днищем (имеют защиту от повреждений и омыватели).

Для штурмов бездорожья идеально подойдёт и режим езды в одну педаль — это когда при отпускании акселератора происходит активное замедление вплоть до полной остановки. Таким образом можно точнее управлять мощностью.