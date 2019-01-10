Atlis XT: похожий на «уазик» электрический пикап со сверхбыстрой зарядкой

Atlis XT: похожий на «уазик» электрический пикап со сверхбыстрой зарядкой

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Молодая американская фирма Atlis Motor Vehicles представила полноразмерный электрический пикап с запасом хода до 800 км. Разработчики уверяют, что полностью зарядить батарею от фирменного терминала можно за 15 минут, а в будущем это можно будет сделать всего за 5 минут!
 

Стартап Atlis Motor Vehicles основал в 2016 году инженер и предприниматель Марк Хэнчетт из Аризоны, летом прошлого года его фирма опубликовала компьютерные эскизы будущего электрического пикапа, а в начале января показала реальный предсерийный прототип с более продуманным и взвешенным дизайном, в котором можно увидеть черты дорестайлингового УАЗа Пикап. Совпадения, скорее всего, случайны, к тому же американская машина гораздо крупнее российской и относится к классу полноразмерных траков, таких как Ford F-Series и Chevrolet Silverado. Габариты пока не названы, однако известно, что грузоподъёмность в зависимости от модификации будет варьироваться от 450 до 2270 кг, а масса буксируемого прицепа может достигать 15,9 т, но это с креплением через специальную поворотную стойку в кузове, а при традиционной буксировке – 9 т. В этих цифрах состоит главное отличие от проекта конкурирующего стартапа Rivian, чей электрический пикап R1T относится к среднеразмерному классу и позиционируется преимущественно, как машина для приключений и активного отдыха, а не как «рабочая лошадка», какой является Atlis XT, хотя, разумеется, и его никто не мешает использовать для отдыха и развлечений.

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Ранний вариант дизайна

Atlis XT будет предлагаться с двойной либо полуторной кабиной, длина грузовой платформы при этом будет составлять 1,98 и 2,43 м соответственно, а в дополнение к ней имеется большой багажник спереди. В основе пикапа лежит мощная лонжеронная рама со встроенной АКБ. Ёмкость батареи не сообщается, известно лишь, что запас хода порожней машины в зависимости от модификации будет составлять 480, 640 либо 800 км. Дорожный просвет у базовой версии – 305 мм, в оффроудном исполнении – 381 мм, пневмоподвеска «по кругу» позволяет сохранять его независимо от нагрузки. Задняя ось может быть двускатной, а в теории платформа предусматривает и трёхосную конфигурацию. Совокупная мощность электродвигателей не сообщается, но динамические характеристики весьма приличные: разгон до 60 миль/ч (96,6 км/ч) занимает всего 5 с (разумеется, без груза), максимальная скорость – 193 км/ч.

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Интерьер, как и у большинства электромобилей, выполнен минималистично, но дорого: физических клавиш почти нет, вместо центральной консоли – огромный планшет, щиток приборов виртуальный, а по бокам от него находятся «уши» экранов, на которые транслируется картинка с наружных камер заднего вида, установленных на месте традиционных зеркал.

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Теперь самое интересное: производитель обещает, что полностью зарядить батарею пикапа можно будет всего за 15 минут, но для этого необходимо подключить его к фирменному терминалу, а при использовании сторонних «колонок» и бытовых розеток время простоя существенно увеличится. В разделе FAQ (часто задаваемые вопросы) на фирменном сайте говорится, что были проведены успешные испытания по зарядке батарейного модуля ёмкостью 3 кВт·ч всего за 13 минут, и специалисты Atlis убеждены, что такого же времени зарядки можно будет добиться и у полностью комплектной батареи, а к 2025 году время зарядки сократится до 5 минут, что сопоставимо с тем временем, что проводят на АЗС машины с бензиновыми и дизельными двигателями. Также в перспективе обещана система автономного пилотирования 5 уровня по классификации SAE, то есть Atlis XT сможет ездить вообще без людей в салоне…

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В продажу Atlis XT поступит ориентировочно в 2020 году, хотя пока что фирма даже не сообщила, где именно собирается его производить. На машину уже принимаются предзаказы, причём без задатка (денежки начнут принимать, когда число предзаказов перевалит за 5000). Приобрести пикап можно будет как по традиционной схеме, то есть в собственность (цена при этом будет начинаться с отметки 45 тысяч долларов), так и по так называемой подписке на срок от трёх до семи лет с ежемесячным платежом от 700 долларов. Собственникам обещают 10-летнюю 100-процентную гарантию. Соблазнительно? Очень! Вот только почему-то поголовно у все электромобильных стартапов возникают трудности при подготовке своих чудо-детищ к производству, и даже вполне состоявшаяся компания Tesla хронически срывает сроки поставок своих новых электромобилей. Может, Atlis Motor Vehicles станет приятным исключением и запустит в серию свой пикап раньше конкурентов?

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