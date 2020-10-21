C возвращением, Хаммер! GMC представила свой новый пикап

Американский концерн General Motors с 1992 года выпускал под маркой Hummer гражданские внедорожники: в их основу легли военные автомобили Humvee. Автопроизводитель в 2008-ом решил продать бренд – покупателем была китайская компания Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery. Однако у сторон так и не получилось заключить сделку, так что через несколько лет в GM решили ликвидировать подразделение. Но в начале текущего года появилась информация о том, что известное многим имя возвращается на автомобильный рынок: название решили отдать семейству электромобилей марки GMC.



Первенцем нового «зелёного» семейства Hummer стал пикап – его компания представила сегодня в рамках онлайн-презентации. Модель должна была дебютировать ещё в мае, но мероприятие решили отложить из-за пандемии коронавируса. Название модель оправдывает брутальным оформлением экстерьера, которое подчёркивается «оквадраченными» формами кузова.



Передняя часть GMC Hummer EV получила массивный бампер с крупными буксировочными проушинами и интегрированными в него «противотуманками», а также заглушку с названием модели на месте традиционной решётки радиатора, которая визуально объединена с узкой светодиодной головной оптикой. Сзади находятся светодиодные вертикально вытянутые фонари, а на крышке багажного отсека (фиксируется в шести положениях) снова повторяется имя «электропикапа».



Крыша четырёхдверного грузовика имеет съёмные панели, которые можно убрать в передний багажник. В итоге над водителем и передним пассажиром появляется проём, над сидящими на втором ряду (рассчитан на трёх человек) остаётся продольная перемычка, заднее стекло можно опустить. Уже в стандартной комплектации электрокар оснащается 35-дюймовыми колёсами, которые позволяют автомобилю въезжать на вертикальный уступ высотой 460 мм и преодолевать брод глубиной до 610 мм. Опционально доступны шины размером 37 дюймов.



Оформление салона поддерживает стиль экстерьера новинки. Перед водителем располагается виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма. У мультимедийной системы есть большой тачскрин (диагональ – 13,4 дюйма), который располагается в центре передней панели. На этом экране в том числе отображается информация о состоянии местности и функциях машины. Грузовик оснастили системой «полуавтономного» вождения Super Cruise (позволяет управлять пикапом без помощи рук на многих трассах США и Канады).



В основу электрокара GMC Hummer легла модульная платформа с независимой подвеской всех колёс и тяговой батареей Ultium нового поколения, которую GM создал совместно с корейской компанией LG Chem, ёмкость в GMC пока не назвали. Производитель намерен начать продажи «электропикапа» с топовой версии. У такого автомобиля три электромотора: один располагается на передней оси, два – на задней. Совокупная мощность установки составляет 1014 л.с., а максимальный крутящий момент – 15 590 Нм. Этой версии на разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) нужно 3,0 секунды. Без подзарядки он сумеет проехать до 563 км (расчёт вели по циклу EPA). У исполнения Edition One есть зарядное устройство, которое позволяет за 10 минут «заправить» батарею на 160 км пути. Цена этой версии в США составляет 112 595 долларов (эквивалентно примерно 8,7 млн рублей по текущему курсу). Её продажи стартуют осенью следующего года.



Вариант попроще придётся подождать до осени 2022 года. Отдача его трёхмоторной силовой установки составляет 811 л.с. (12 880 Нм). На одной зарядке такой пикап сможет проехать до 483 км. Его ценник стартует с отметки 99 995 долларов (около 7,7 млн рублей). Позже, весной 2023-го, на рынок выйдет исполнение с двумя электромоторами суммарной мощностью 634 л.с. (10 033 Нм), запас хода такой же. Начальная цена этого грузовика равна 89 995 долларов (около 6,9 млн рублей). Базовый GMC Hummer EV появится только весной 2024 года. У него такая же двухмоторная силовая установка, но пробег без подзарядки ограничен 402 км. Стоимость – не менее 79 995 долларов (около 6,2 млн рублей).

Производство пикапа наладят на детройтском заводе D-HAM (Detroit-Hamtramck). Эту площадку переоборудовали для выпуска электромобилей: с этой целью концерн GM инвестировал в предприятие 2,2 млрд долларов. Напомним, второй моделью в линейке Hummer станет внедорожник, его компания ранее анонсировала с помощью видеотизера.

