GMC продолжает подогревать интерес к пикапу Hummer: новый тизер и дата премьеры

General Motors выпускал под маркой Hummer гражданские внедорожники с 1992 года. В основу этих машин легли военные автомобили Humvee. В 2008-ом концерн решил продать бренд, в роли покупателя тогда выступила китайская компания Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery. Но заключить сделку стороны тогда так и не смогли, поэтому через пару лет в GM ликвидировали подразделение. Однако в начале 2020 года стало известно о том, что знакомое имя возвращается на рынок США. Это название в итоге решили отдать семейству электромобилей марки GMC.



Как мы сообщали ранее, первенцем нового «зелёного» семейства Hummer станет пикап. Изначально GMC планировал представить новинку на специальном мероприятии во второй половине мая 2020-го, но из-за пандемии коронавируса её дебют пришлось перенести. Теперь в компании сообщают, что электрический грузовик покажут ближайшей осенью, более точную дату объявят позже.

Второй моделью в линейке Hummer обещает стать внедорожник. Его американская компания намерена раскрыть позже. Ориентировочной даты старта производства и продаж нового SUV пока нет.



В ожидании премьер бренд продолжает интриговать новыми тизерами. На своём канале в Youtube GMC опубликовала видеотизер, который позволил увидеть силуэты двух автомобилей в профиль – пикапа и внедорожника.

В основе обеих моделей лежит платформа GM, которая была разработана для электрокаров марок, входящих в состав концерна. У этой «тележки» в пределах колёсной базы располагается батарея Ultium (создана совместно с корейской компанией LG Chem). Ёмкость варьируется в диапазоне от 50 до 200 кВт*ч, рабочее напряжение – 400 или 800 В. При этом 400-вольтовые батареи можно заряжать на терминалах быстрой зарядки мощностью до 200 кВт, а 800-вольтовые – на терминалах мощностью до 350 кВт. По предварительным данным, максимальный запас хода у машин с аккумулятором Ultium равен примерно 650 км (расчёт, вероятно, вели по используемому в США циклу EPA).

GMC оснастит «зелёные» пикап и внедорожник Hummer различными силовыми установками. Ожидается, что они будут включать в себя один, два или три электромотора, при этом у трёхмоторной версии пиковая отдача составит 1014 л.с., а максимальный крутящий момент составит 15 592 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) электрокару с этой «начинкой» понадобится 3 секунды.



Как мы сообщали ранее, у пикапа GMC Hummer будут версии с двухрядной кабиной, а крыша «умеет» трансформироваться – верхние панели можно снять, в этом случае над водителем и передним пассажиром окажется широкий проём, а над задним диваном посередине будет проходить продольная перекладина, присоединённая к балке, проходящей над первым рядом кресел. Судя по более ранним тизерам, в салоне грузовика будет пара экранов. По предварительным данным, диагональ дисплея цифровой приборной панели равна 12 дюймам, а расположенного по центру тачскрина мультимедийной системы – 15 дюймам.



Производство новинок наладят на детройтском заводе D-HAM (Detroit-Hamtramck). Эту площадку переоборудовали для электромобилей, для этого концерн инвестировал в предприятие 2,2 млрд долларов. Концерн GM намерен использовать мощности этого завода также для выпуска беспилотного пассажирского шатла Cruise Origin, электрических версий Cadillac Escalade и GMC Sierra (они ожидаются в 2023 году).

