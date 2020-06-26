И Пенс был у них на посылках: пикап Lordstown Endurance, наконец, показали живьём

Американский электромобильный стартап Lordstown Motors официально представил свою первую модель — пикап Endurance. Увы, ничего нового во время премьеры о новинке мы не узнали, а само мероприятие оказалось невероятно скучным.

Презентация Lordstown Endurance напоминала протокольное собрание региональной ячейки Республиканской партии, что вполне актуально во время президентской предвыборной гонки, но плохо вяжется с молодой динамичной инновационной компанией, претендующей на лидерство в сегменте электрических пикапов. Добрые полчаса спикеры вещали на фоне большого американского флага с отвлечением на видеоролики, затем на сцену выкатился сам пикап Endurance (переводится как «выносливость»), одним из пассажиров которого оказался действующий вице-президент США Майкл Пенс — политик встал за трибуну и ещё полчаса в самых комплиментарных выражениях рассуждал о значимости Lordstown Motors для штата Огайо в частности и величия Америки в целом. Окончилось мероприятие благословением из уст вице-президента.

Вице-президент США Майкл Пенс на презентации пикапа Lordstown Endurance

Всё это, конечно, радикальным образом отличалось от презентации Tesla Cybertruck, обставленной как шоу с шутками-прибаутками, битьём кувалдой по машине и прочими фокусами, о которых потом неделями судачили в Сети. Более того, никакой новой фактической информации о Lordstown Endurance мы не узнали, кроме того что на машину собрано 14 тысяч заказов (против 650 тысяч на Tesla Cybertruck).



За техническим описание отсылаем к нашей майской заметке. Здесь же вкратце напомним, что главная фишка Endurance — это мотор-колёса совокупной мощностью 608 л.с. Ёмкость встроенной в раму батареи официально не объявлена (неофициально — на уровне 70 кВт·ч). Расчётный запас хода на одной зарядке — 250 миль (402 км). Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 5,5 с, максимальная скорость ограничена отметкой 128 км/ч.



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Интерьер на презентации так и не показали — в публичном доступе есть лишь дизайнерские эскизы с широкоформатным цифровым щитком приборов в стиле последних моделей Mercedes-Benz.



Минимальная цена пикапа — 52 500 долларов без учёта субсидий (с ними — 45 000 долларов). Выпускаться Endurance будет на бывшем заводе GM в Лордстауне, купленном за 20 млн долларов. Отгрузка готовых машин клиентам запланирована на январь 2021 года, и если это случится, то Endurance действительно окажется первым серийным американским электрическим пикапом — основные конкуренты подтянутся лишь через год.

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В 2021 году компания намерена сделать 20 тысяч пикапов, а потенциальная мощность завода в Лордстауне составляет 600 тысяч машин в год. После полноразмерного пикапа Endurance компания хочет вывести на рынок более доступный среднеразмерный пикап на той же платформе и некий SUV. Подробности воспоследуют, если, конечно, дела у Lordstown Motors пойдут хорошо, что, вероятно, будет во многом зависеть от победы/поражения на выборах президента кандидата от Республиканской партии, которая явно покровительствует начинающему автопроизводителю из Огайо.

