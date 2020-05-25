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  • Lordstown Motors: вслед за большим пикапом Endurance будет ещё один, поменьше, и SUV

Lordstown Motors: вслед за большим пикапом Endurance будет ещё один, поменьше, и SUV

25.05.2020 220 0 1

Американский электромобильный стартап, развернувшийся на бывшем заводе GM в Лордстауне (штат Огайо), намерен первым выйти на рынок электрических пикапов, застолбить территорию, нарастить объёмы выпуска и расширить модельный ряд. Об амбициозных планах компании рассказал её исполнительный директор Стив Бёрнс.

 

Электрически пикапы в США намерены делать все кому не лень, в том числе GM и Ford, но первым будет кто-то один, и этим первым хочет стать молодая компания Lordstown Endurance. Осенью прошлого года она купила за 20 млн долларов бывший завод General Motors в Лордстауне, который выпускал Chevrolet Cruze, и начала переоборудовать его под выпуск полноразмерного электрического пикапа Endurance.

Премьера этого пикапа должна была состояться в январе, а к концу нынешнего года планировалось начать его серийное производство, но по ряду причин, главной из которых стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, график пришлось скорректировать. Теперь, как сообщил Стив Бёрнс в интервью изданию Detroit Free Press, премьеру следует ждать в конце июня, а старт производства случится в первых месяцах 2021-го, что всё равно примерно на год раньше, чем у кого-либо из конкурентов.

Сейчас в штате Lordstown Motors числится примерно 70 специалистов, большинство их которых занимаются подготовкой производства. К декабрю завод должен выпустить опытную партию из 30 пикапов Endurance. План на следующий год — 20 000 пикапов, для его выполнения компания наймёт порядка 600 рабочих, хотя прежде на этом этапе планировалось лишь 400. Увеличение штата Бёрнс объясняет необходимостью локализации сборки мотор-колёс по лицензии Elaphe Propulsion Technologies и аккумуляторных батарей.

Кто будет поставщиком ячеек для этих батарей, Бёрнс пока скрывает. Известно лишь, что это некий «национальный производитель» — возможно, Tesla, но точно не Ultium Cells LLC — совместное предприятие GM и LG Chem, которое строится здесь же по соседству в Лордстауне. Бёрнс не исключил, что в будущем Lordstown Motors может перейти на ячейки Ultium, но сейчас это невозможно, так как джи-эмовский батарейный завод находится на стадии закладки фундамента и к началу производства пикапа Endurance работать не будет.

Потенциальную мощность собственного завода в Лордстауне Бёрнс повысил с 500 000 до 600 000 автомобилей в год, для производства которых понадобится от 4000 до 5000 рабочих. Для сравнения скажем, что под управлением GM завод давал в лучшие годы 450 000 машин силами 4500 рабочих. Помимо флагманского пикапа Endurance стартап хочет выпускать более доступный среднеразмерный грузовичок на той же платформе и некий SUV, но о конкретных параметрах этих новинок можно будет говорить только после успешного запуска в производства Endurance.

Endurance теперь можно посмотреть на новых компьютерных картинках, но интерьер, вероятно, покажут только во время премьеры. Четыре мотор-колеса совокупно выдают максимальные 608 л.с. и представляют собой самый необычный элемент конструкции Endurance — у всех конкурентов моторы расположены внутри кузова. Как поведут себя значительные неподрессоренные массы на бездорожье? Выдержит ли подвеска? Что с защитой от воды и грязи? На эти вопросы пока нет ответов.

Расчётный запас хода на одной зарядке у Lordstown Motors величина плавающая: в начале года говорилось о 200 милях (322 км), теперь фирменный сайт и Бёрнс дают 250+ (более 402 км). Допустимая масса буксируемого прицепа за несколько месяцев выросла с 2,7 до 3,4 тонн. Максимальная скорость не изменилась: она ограничена отметкой 80 миль/ч (128 км/ч). Базовое оснащение предусматривает комплекс электронных ассистентов водителя и возможность обновления программного обеспечения «по воздуху». Стартовая цена — 52 500 долларов, но из неё можно сразу вычесть федеральную субсидию в размере 7500 долларов для начинающих производителей электромобилей, то есть выходит 45 тысяч долларов.

Количество предзаказов (для оформления нужно внести депозит в размере 100 долларов), по словам Бёрнса, превзошло все ожидания, и за судьбу первых 20 000 Endurance он уже не беспокоится. А вот что будет дальше, то есть после 2021 года, когда на рынок выйдут основные конкуренты, спрогнозировать трудно. Lordstown Motors к тому времени планирует заключить ворох контрактов на корпоративные поставки своих пикапов, чем, видимо, и будет жить. Впрочем, как показывает опыт другого стартапа — Rivian — для заключения таких контрактов сосем не обязательно первым выходить на рынок и даже иметь готовый автомобиль.

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