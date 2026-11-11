Mercedes-Benz снимает с производства электромобили EQE, EQE SUV и EQS SUV

Западные СМИ обратили внимание на то, что компания Mercedes-Benz перестала принимать индивидуальные заказы на родственные электрические модели EQE, EQE SUV и EQS SUV, что свидетельствует об их скором завершении производства.

Среднеразмерный седан Mercedes-Benz EQE (дебютировал в 2021 году) и кроссоверы EQE SUV и EQS SUV (оба дебютировали в 2022 году) построены на общей электромобильной модульной платформе, которая сначала была известна как EVA, затем как MEA и EVA II. Эта же платформа лежит в основе флагманского электрического лифтбека Mercedes-Benz EQS (дебютировал в 2021 году).

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Mercedes-Benz EQS в начале этого года пережил второй рестайлинг и масштабную модернизацию, в результате которой его версия платформы EVA была переведена с 400-вольтовой на 800-вольтовую электрическую архитектуру. Седан EQE и кроссоверы EQE SUV и EQS SUV модернизированную платформу не получили и, похоже, уже не получат. Отключение онлайн-конфигураторов для частных лиц по этим моделям — признак скорого завершения их производства.

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Mercedes-Benz EQE производится в Германии (завод Mercedes-Benz в Бремене) и в Китае (завод Beijing Benz в Пекине). Mercedes-Benz EQE SUV и EQS SUV производятся в США (завод Mercedes-Benz в Тускалузе, штат Алабама). Кроссовер EQE SUV также производится в Китае (завод Beijing Benz в Пекине). В 2023 году ходили слухи о том, что компания Mercedes-Benz собирается перенести производство EQS SUV из США в Германию, так как в США его продажи оказались разочаровывающими, но этот переезд в итоге так и не состоялся.

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Mercedes-Benz не публикует статистику продаж по моделям, но есть независимые данные по США и Китаю, собранные ресурсом BestSellingCarsBlog. В США продажи Mercedes-Benz EQE за первые три квартала 2026 года составили 126 шт. (-94,6% по сравнению с АППГ), Mercedes-Benz EQE SUV — 1122 шт. (-80,9%), Mercedes-Benz EQS SUV — 626 шт. (-77,9%).

Данные по Китаю учитывают только машины местной сборки: Mercedes-Benz EQE за первые три квартала 2026 года разошёлся здесь тиражом 191 шт. (-82,8%), Mercedes-Benz EQE SUV — 806 шт. (-63,1%).

Короче говоря, очень плохо покупают эти «электрички». Причин их провала на рынке несколько, главные — неудачный рыбоподобный дизайн, однотипные салоны с сенсорной эргономикой и высокие цены.

Mercedes-Benz EQE SUV и Mercedes-Benz EQE

Не будет преувеличением сказать, что всё семейство электромобилей с литерами EQ оказалось неудачным. Немудрено поэтому, что литеры EQ решено предать забвению — новых моделей с ними не будет. Ещё в прошлом году компания Mercedes-Benz пыталась сохранить буквы EQ для обозначения электрических версий своих новых моделей, но приставка with EQ Technology оказалась слишком громоздкой и неудобной. С этого года электрические версии обозначаются лаконичным словом electric.