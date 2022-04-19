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Альтернатива Mercedes-Benz GLS: рассекречен семиместный кроссовер EQS SUV

19.04.2022 223 0 0

Новый электромобиль немецкой марки, принадлежащий линейке EQ, появится в продаже на европейском и американском рынках во второй половине текущего года.

 

Компания Mercedes-Benz продолжает вкладываться в развитие собственного «зелёного» семейства, которое продолжает расти. Флагманом этой линейки стал EQS, серийная версия модели дебютировала примерно год назад. Продажи модели в Европе стартовали в июле 2021-го: в общей сложности за первые восемь месяцев (по февраль 2022-го) здесь было реализовано 1793 электрических лифтбека. Сегодня производитель представил очередную полностью электрическую новинку: ей стал кроссовер EQS SUV.

На фото: Mercedes-Benz EQS SUV

Mercedes-Benz EQS SUV базируется на той же модульной платформе MEA (Modular Electric Architecture), что и лифтбек. Длина кроссовера равна 5125 мм, ширина – 1959 мм, высота – 1718 мм, а расстояние между осями составляет 3210 мм. По габаритам он схож с Mercedes-Benz GLS, который имеет традиционную «начинку», разве что в высоту EQS SUV на 100 мм ниже.

Передняя часть электрического кроссовера оформлена в узнаваемом стиле автомобилей линейки EQ, много общего, конечно же, с лифтбеком EQS. Корма имеет лаконичный дизайн: задние фонари соединены между собой через всю ширину багажной двери с помощью светящейся полосы. Уже начальная версия получила матричную головную оптику, за доплату предлагается технология Digital Light: с её помощью фары обозначают на дороге подсказки для водителя (выполнены в виде стрелок и символов). Также базовый вариант имеет 20-дюймовые диски, а опционально доступны «катки» размером 22 дюйма.

Салон новинки такой же, как и у флагмана линейки. Вариант «попроще» предполагает наличие отдельного экрана для виртуальной «приборки», вертикально расположенного планшета мультимедийной системы MBUX и проекционного дисплея. Второй вариант – это передняя панель MBUX Hyperscreen: сплошная стеклянная поверхность во всю ширину салона (1,41 метра), объединяющая приборный дисплей диагональю 12,3 дюйма, большой центральный тачскрин (17,7 дюйма), а также пассажирский сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма. За доплату можно получить экраны для пассажиров, расположившихся сзади (у каждого диагональ 11,6 дюйма), четырёхзонный климат-контроль, панорамную крышу и т.д.

Покупателям будет доступен для заказа третий ряд с двумя раздельными креслами. В этом случае объём багажника составит 195 литров. Если же сложить сидения третьего и второго ряда, такой максимальный показатель «электрокроссовера» будет равен 2020 литрам. Mercedes-Benz EQS SUV в любом исполнении имеет пневматическую подвеску и полноуправляемое шасси.

Пока что для новинки предлагается только один тяговый аккумулятор, его ёмкость – 107,8 кВт*ч. Стартовая версия – EQS 450+ SUV – получила один 360-сильный электромотор на задней оси, его максимальный крутящий момент – 568 Нм. Запас хода у такого кроссовера составляет 660 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Следующее исполнение – полноприводный Mercedes-Benz EQS 450 4Matic SUV – у него два электромотора, но их совокупная мощность равна тем же 360 л.с. (крутящий момент больше – 800 Нм). У топовой версии – EQS 580 4Matic SUV – тоже полный привод и двухмоторная электрическая установка с общей отдачей в 544 л.с. (858 Нм). У этих двух версий дальнобойность равна 613 км.

Производство электрических кроссоверов EQS SUV наладят на американском заводе Mercedes-Benz в Таскалусе (штат Алабама). Здесь же выпускаются GLE и GLS, оснащённые ДВС. Новинка появится в продаже во второй половине текущего года, цены компания объявит позже.

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