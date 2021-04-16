Mercedes-Benz EQS: новая платформа, 523-сильная установка и двери с электроприводом

Компания Mercedes-Benz, как и многие другие автопроизводители, активно вкладывается в развитие электромобилей. Так была создана «зелёная» линейка EQ, её первенцем стал кроссовер EQC, а затем были представлены и другие модели. Теперь, после длительной тизерной кампании, немцы наконец полностью рассекретили новинку семейства – флагманский большой лифтбек EQS.



На фото: Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz EQS стал первой серийной моделью на новой электрической модульной «тележке» MEA. Позже эта платформа ляжет в основу других «розеточных» автомобилей бренда, относящихся к разным классам. У пятидверного лифтбека короткие передний и задний свесы, салон сдвинут вперёд. Длина автомобиля равна 5216 мм, ширина – 1926 мм, высота – 1512 мм. Расстояние между осями – 3210 мм (на 106 мм больше, чем у S-Class). Объём багажного отделения составляет 610 литров, при сложенных задних сидениях – 1770 литров.

За счёт обтекаемого кузова EQS может похвастать низким коэффициентом аэродинамического сопротивления – 0,20 (для сравнения, у актуального S-Class – 0,22). Товарная версия лифтбека создана по мотивам концепта Vision EQS. Автомобиль получил чёрную заглушку на месте традиционной решётке радиатора, в центре располагается крупный логотип в виде трёхлучевой звезды, заключённой в кольцо. С «грилем» сливаются раскосые фары узкой формы, соединённые горизонтальной светящейся полосой. За доплату предлагается головная оптика Digital Light, которая способна отображать подсказки для водителя: на дороге появляются изображения стрелок и различных символов.



Mercedes-Benz оснастил свою новинку безрамочными дверями с «утопленными» в корпус ручками. Кстати, ими пользоваться необязательно: в качестве опции предлагаются двери с электроприводом – они могут распахиваться и захлопываться при нажатии кнопки либо на пульте, либо из салона. Диаметр доступных для модели колёсных дисков варьируется от 19 до 22 дюймов.

Интерьер серийного флагмана EQS был показан в конце прошлого месяца. В компании разработали два варианта приборной панели. Топовые версии получили мультимедийную систему MBUX Hyperscreen с сенсорным изогнутым экраном почти во всю ширину передней панели. Его диагональ составляет 56 дюймов (1,41 метра), а площадь – 2432 кв.см.



Огромный экран включает в себя три дисплея, спрятанных за устойчивым к царапинам стеклом. Диагональ у виртуальной «приборки», расположенной перед водителем, а также у тачскрина перед передним пассажиром составляет 12,3 дюйма, а у центрального экрана информационно-развлекательной системы – 17,7 дюйма. По бокам расположены круглые дефлекторы вентиляции. «Физические» кнопки – запуск двигателя и включение «аварийки» – находятся на центральном тоннеле. За доплату доступен проекционный дисплей с функцией дополненной реальности.



Более доступный по цене вариант интерьера позаимствован у актуального S-Class. Такая передняя панель включает в себя цифровую «приборку» диагональю 12,3 дюйма и крупный центральный «планшет» (12,8 дюйма) мультимедийной системы. Передние сидения – на выбор: помимо стандартного варианта есть спортивные кресла в составе пакета AMG Line. Кроме того, у таких спортверсий руль со сдвоенными спицами, как у обновлённого в прошлом году E-Class.

Пока что модель дебютировала с двумя вариантами силовой установки. Базовая версия Mercedes-Benz EQS 450+ получила один 333-сильный электромотор на заднюю ось (максимальный крутящий момент – 568 Нм). На разгон с места до «сотни такому лифтбеку нужно 6,2 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч. Ёмкость аккумулятора – 107,8 кВт*ч, а паспортный запас хода равен 770 км (в комбинированном цикле WLTP – 530 км без подзарядки).



Модификация подороже – Mercedes-Benz EQS 580 4Matic – оснащена такой же батареей и двухмоторной установкой, совокупная отдача которой равна 523 л.с. (855 Нм). На одной зарядке в комбинированном цикле WLTP такой электрокар проедет до 500 км. «Максималка» тоже на уровне 210 км/ч, а «первую сотню» автомобиль набирает за 4,3 секунды. В дальнейшем у модели появится ещё один аккумулятор (ёмкостью 90 кВт*ч), а также «заряженная» 761-сильная версия AMG.

Выпуск электрических лифтбеков налажен на заводе Factory 56 в Зиндельфингене (Германия), здесь же с конвейера сходит нынешний Mercedes-Benz S-Class. В Европе и США продажи «пятидверки» стартуют ближе к осени текущего года, также модель выйдет и на российский рынок. Вряд ли её показатели в РФ будут высокими, ведь «зелёные» автомобили по-прежнему занимают крохотную долю в структуре нашего автопарка, а инфраструктура для такого транспорта развита весьма скудно.

