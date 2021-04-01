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  • Дальнобойность подросла: Mercedes-Benz увеличил паспортный запас хода EQS

Дальнобойность подросла: Mercedes-Benz увеличил паспортный запас хода EQS

01.04.2021 122 0 0

Электрическая новинка немецкого бренда дебютирует в середине текущего месяца, а в продажу поступит летом 2021-го.

 

Одним из важнейших для европейских автопроизводителей сейчас является «зелёное» направление: это относится в том числе к Mercedes-Benz. В рамках развития «батарейных» машин немцы создали электромобильную линейку EQ, её первенцем стал кроссовер EQC, затем присоединились и другие модели. В скором времени семейство пополнится новым флагманом – EQS. Автомобиль станет полностью электрической версией Merсedes-Benz S-Class.

Предвестником серийного флагмана является концепт Vision EQS: его компания показала в ходе автосалона во Франкфурте в сентябре 2019 года. Тогда, в ходе презентации прототипа, сообщалось, что запас хода на одной зарядке составит 700 км (по циклу WLTP). Информацию об этом показателе позже, летом 2020-го, подтвердил генеральный директор Daimler Ола Каллениус.

Однако теперь, когда до старта производства осталось совсем немного, стало известно о том, что в компании пересчитали максимальный запас хода будущей новинки. Как оказалось, пробег Mercedes-Benz EQS на одной зарядке по паспорту составит 770 км (по циклу WLTP).

Судя по всему, такой запас хода будет у тех версий флагмана, которые получат самую ёмкую тяговую батарею (108 кВт*ч). Известно, что выпуск этих аккумуляторов уже стартовал, производство налажено на заводе компании в Штутгарте (Германия).

Другой официальной информации о «начинке» пока ещё нет; внешность серийного EQS тоже держится в секрете. Зато недавно компания рассекретила интерьер электрокара. Напомним, разработчики модели создали два варианта приборной панели. У топовой версии есть новая мультимедийная система MBUX Hyperscreen с сенсорным изогнутым экраном почти во всю ширину передней панели. Его диагональ составляет 56 дюймов (1,41 метра).

На самом деле это три экрана, объединённые между собой и спрятанные за стеклянным покрытием. У виртуальной «приборки», расположенной перед водителем, а также у дисплея перед передним пассажиром диагональ равна 12,3 дюйма, тогда как у центрального экрана информационно-развлекательной системы – 17,7 дюйма. По бокам расположены круглые дефлекторы вентиляции, а центральные воздуховоды замаскированы.

Второй вариант – более доступный по цене – привычнее глазу: подобная приборная панель сейчас есть у актуального S-Class. Напомним, седан серии W223 был представлен в начале сентября 2020 года, продажи стартовали в декабре того же года. У такой версии имеется цифровая «приборка» диагональю 12,3 дюйма и крупный центральный «планшет» информационно-развлекательной системы (12,8 дюйма).

Компания наладит выпуск электрических флагманов на том же заводе, где сейчас с конвейера сходит S-Class – Factory 56 в Зиндельфингене. Премьера новинки пройдёт 15 апреля 2021 года, а продажи в Европе и США стартуют ближайшим летом.

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