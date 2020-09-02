Новый Mercedes-Benz S-Class: узнаваемая внешность, непривычный салон и пока только 6 цилиндров

На домашнем рынке заказы на новинку начнут принимать в середине текущего месяца, а живые продажи стартуют в декабре 2020-го. На других рынках, в том числе и в России, модель появится в начале следующего года.

Немецкая компания ещё в 2015-ом начала работать над новой генерацией флагмана (спустя всего два года после выхода Mercedes-Benz S-Class шестого поколения). Производитель долго дразнил поклонников модели тизерами и «порционно» выдаваемой информацией. И вот наконец компания представила свою новинку – «эску» серии W223 – в режиме онлайн-презентации.



На фото: Mercedes-Benz S-Class нового поколения

В ходе смены поколений S-Class стал крупнее. Длина базового седана увеличилась на 94 мм по сравнению с «шестым поколением» и теперь составляет 5210 мм, колёсная база – 3106 мм (на 71 мм больше). Длиннобазный вариант новой «эски» растянулся на 74 мм до 5320 мм в длину, а расстояние между осями выросло на 51 мм до 3216 мм. Кроме того, «четырёхдверка» стала шире на 55 мм (теперь – 1954 мм) и слегка выше – на 9 мм (1503 мм). Объём багажного отделения вырос на 20 литров (до 550 литров).



Внешность автомобиля решили особо не менять: это по-прежнему легко узнаваемый Mercedes-Benz S-Class. «Седьмой» седан получил более крупную фирменную решётку радиатора, иную головную оптику (она выполнена в стиле актуального E-Class, но имеет другую «начинку»). Задние фонари у флагмана теперь по форме напоминают треугольники. В ходе смены поколений седан получил также выдвижные дверные ручки. Коэффициент аэродинамического сопротивления нового флагмана равен 0,22.

Большая часть новшеств пришлась на интерьер. Так, у «седьмого» S-Class иная архитектура передней панели: если у автомобиля прошлого поколения дисплеи приборов и мультимедиа были объединены в одну плоскость, то у нового флагмана цифровая «приборка» диагональю 12,3 дюйма снова отделена от тачскрина информационно-развлекательной системы MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения. Её портретно-ориентированный экран находится в центре, его диагональ равна 12,8 дюйма.



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Экраны предусмотрены и для пассажиров, расположившихся сзади (три тачскрина – два в спинках передних кресел и планшет в центральном подлокотнике). Люди, находящиеся внутри автомобиля, могут передавать друг другу контент со своих дисплеев. Помимо этого, у тех, кто сидит во втором ряду, есть возможность составить маршрут и передать его в навигационную систему седана, то есть водителю.



Кстати, у виртуальной «приборки» нового S-Class трёхмерная графика, при этом для того, чтобы видеть объёмные изображения, специальные 3D-очки не нужны. За доплату доступны проекционные экраны с дополненной реальностью. Система создаёт изображение, которое как будто находится примерно в десяти метрах перед машиной, при этом по размеру оно сопоставимо с телевизором диагональю 77 дюймов. На этом «экране» отображаются в том числе анимированные подсказки для водителя.

В ходе смены генерации S-Class «растерял» часть физических кнопок (в салоне стало на 27 «клавиш» меньше). Автомобиль снабдили новой версией голосового помощника «Hey Mercedes»: он умеет распознавать естественную речь на 27 языках, а с помощью подключения к интернету учится «разбавлять» свой лексикон свежими сленговыми выражениями. Кроме того, теперь система понимает косвенные команды, к примеру, увеличивает температуру воздуха в салоне, если сидящий в салоне произносит «мне холодно». У голосового помощника есть функция машинного обучения, так что он со временем адаптируется под общение с определённым водителем.



В салоне новой «эски» подсветка есть даже на спинках передних кресел. Она может работать в дневном и ночном режимах, имеет регулировку цвета, а настраивать её работу можно с помощью голосовых команд. Она также работает на безопасность – подаёт сигнал красного цвета, к примеру, при попытке открыть дверь, если рядом проезжает автомобиль или велосипедист.

На выбор клиентам предложат несколько вариантов задних сидений: либо диван, рассчитанный на троих седоков, либо раздельные кресла с вариантами оснащения в виде выдвижных оттоманок и функции обогрева шеи. Сидения для пассажиров сзади получили больше электрорегулировок и обновлённую массажную программу.



У начальных версий нового S-Class пневмоподвеска, а в качестве опции доступна активная гидропневматическая подвеска E-Active Body Control. Подобная подвеска сейчас имеется у кроссоверов Mercedes-Benz GLE и GLS. Привод – задний или полный.

В моторной базе S-Class нового поколения пока заявлены рядные шестицилиндровые двигатели. Версия S 350 d получила 286-сильный турбодизель объёмом 2,9 литра (600 Нм). Для исполнения S 400 d этот мотор форсировали до 330 л.с. (700 Нм). Версия S 450 получила под капот 3,0-литровый бензиновый турбомотор с отдачей 367 л.с. (500 Нм), а у S 500 его мощность увеличена до 435 л.с. (520 Нм). Последние две версии – это так называемые «мягкие гибриды», они оснащаются 48-вольтовым стартер-генератором EQ Boost, который включается на старте и добавляет 22 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Ко всем версиям в пару предлагается девятиступенчатая автоматическая коробка передач 9G-Tronic.



Линейка двигателей позже будет расширена: ожидаются версии с V8, подзаряжаемый гибрид (предполагаемая дальность хода чисто на электротяге – 100 км), а также останутся варианты с мотором V12 (у них будет актуальный двигатель с тремя клапанами на цилиндр), их получат топовые версии Maybach и Guard. На некоторых рынках, к примеру, в Китае, будут представлены модификации с четырёхцилиндровыми моторами. Версии с трассовым автопилотом Drive Pilot у модели появятся во второй половине следующего года.

Производство новой «эски» наладили на новом заводе компании Mercedes-Benz – Factory 56, который располагается в немецком Зиндельфингене. В следующем году на этой же площадке начнётся выпуск представительских электромобилей «зелёной» линейки бренда – седанов EQS. Приём заказов на «седьмой» S-Class в Германии стартует в середине сентября, живые продажи начнутся в декабре. В начале 2021-го новинка должна выйти на другие рынки, в том числе и в РФ.

