Интерьер нового Mercedes-Benz S-Class: с экранами для пассажиров сзади и проекционным дисплеем

Компания Mercedes-Benz выпускает S-Class нынешнего шестого поколения с 2013 года. Ещё в 2015-ом началась работа над следующей генерацией флагмана, теперь она почти завершена, однако официального дебюта придётся подождать: седан серии W223 покажут в начале осени 2020-го. На днях немецкий производитель частично рассекретил интерьер модели с помощью тизера с изображением большого экрана информационно-развлекательной системы, а теперь Mercedes-Benz показал салон полностью.



Причём интерьер показали с помощью специальной капсулы в форме яйца: внутри неё воссоздали копию салона Mercedes-Benz S-Class следующей генерации. Хотя, отметим, ранее фотошпионы уже рассекретили не только внутреннее убранство, но и внешность будущего флагмана бренда.

Как сообщалось ранее, в автомобиле стало меньше физических кнопок (их количество сократили на 27 «клавиш»), а также его оснастили мультимедийным комплексом MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения. Основной экран системы располагается в центре передней панели и выглядит как квадратный планшет. За дополнительную плату можно выбрать версию на органических светодиодах OLED.



Информационно-развлекательный комплекс MBUX выполняет ещё больше функций, чем раньше. Он может хранить и подгружать по мере необходимости персональные настройки семи пользователей. Их можно в том числе передавать между сидениями одной машины и ли загружать из «облака» на другой автомобиль марки с системой того же поколения. Любопытно, что положение боковых зеркал при этом самостоятельно подстроится под другой размер кузова.

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За безопасность отвечает в том числе MBUX Interior Assist: помощник следит за тем, чтобы детское кресло на первом ряду было установлено правильно, кроме того, он умеет распознавать намерение пассажира выйти из автомобиля (за этим следит камера в салоне) и включает мигающую красную подсветку в случае, если в этот момент приближается другая машина. Также в его обязанности входит, понятное дело, слежение за усталостью водителя (система способна предупредить о «симптомах» микросна) и анализ движений головы, туловища и рук, чтобы вовремя включать подсветку над передним креслом или убирать заднюю солнцезащитную шторку.



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Для пассажиров, расположившихся сзади, тоже есть экраны (три тачскрина). При этом люди, находящиеся внутри автомобиля, могут передавать друг другу контент со своих экранов. Кроме того, у сидящих во втором ряду есть возможность самостоятельно составит маршрут и передать в навигационную систему седана.

У виртуальной приборной панели нового S-Class трёхмерная графика (для того, чтобы видеть объёмные изображения, специальные 3D-очки не нужны). Опционально также доступны проекционные экраны с дополненной реальностью AR-HUD (используется для навигационной системы). Дисплей создаёт «картинку», которая будто бы находится примерно в десяти метрах перед машиной, при этом по размеру она напоминает телевизор диагональю 77 дюймов. На таком экране отображаются в том числе анимированные подсказки для водителя.



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Как рассказали в компании, новая версия голосового помощника «Hey Mercedes» умеет распознавать естественную речь на 27 языках (кроме того, с помощью подключения к Сети он может «разбавлять» свой лексикон свежими сленговыми выражениями). Кроме того, теперь он понимает косвенные команды, к примеру, увеличивает температуру воздуха в салоне в ответ на фразу человека «мне холодно». Его снабдили функцией машинного обучения, так что он способен со временем адаптироваться под общение с определённым водителем.

Компания ранее публиковала фотографию, где запечатлена внешность седана, но тот на снимке оказался не целиком. Известно, что «седьмой» S-Class получил более крупную радиаторную решётку, иную головную оптику (в стиле актуального E-Class, но с другой «начинкой»). Фонари у флагмана следующей генерации «заплывают» на крышку багажника.



Ожидается, что моторную линейку нового S-Class составят шести- и восьмицилиндровые двигатели: не исключено, что они войдут в состав установок так называемых «мягкогибридных» версий с 48-вольтовым электрическим довеском. В семействе может появиться и полноценный подзаряжаемый гибрид с запасом хода в 100 км при движении только на электротяге. Также в гамме, вероятно, останется 6,0-литровый мотор V12 – им могут оснастить модификации Maybach и Guard, которые должны появиться в середине 2021 года.

