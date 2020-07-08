Интерьер нового Mercedes-Benz S-Class: с экранами для пассажиров сзади и проекционным дисплеем

Компания Mercedes-Benz выпускает S-Class нынешнего шестого поколения с 2013 года. Ещё в 2015-ом началась работа над следующей генерацией флагмана, теперь она почти завершена, однако официального дебюта придётся подождать: седан серии W223 покажут в начале осени 2020-го. На днях немецкий производитель частично рассекретил интерьер модели с помощью тизера с изображением большого экрана информационно-развлекательной системы, а теперь Mercedes-Benz показал салон полностью.
Причём интерьер показали с помощью специальной капсулы в форме яйца: внутри неё воссоздали копию салона Mercedes-Benz S-Class следующей генерации. Хотя, отметим, ранее фотошпионы уже рассекретили не только внутреннее убранство, но и внешность будущего флагмана бренда.
Как сообщалось ранее, в автомобиле стало меньше физических кнопок (их количество сократили на 27 «клавиш»), а также его оснастили мультимедийным комплексом MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения. Основной экран системы располагается в центре передней панели и выглядит как квадратный планшет. За дополнительную плату можно выбрать версию на органических светодиодах OLED.
Информационно-развлекательный комплекс MBUX выполняет ещё больше функций, чем раньше. Он может хранить и подгружать по мере необходимости персональные настройки семи пользователей. Их можно в том числе передавать между сидениями одной машины и ли загружать из «облака» на другой автомобиль марки с системой того же поколения. Любопытно, что положение боковых зеркал при этом самостоятельно подстроится под другой размер кузова.
За безопасность отвечает в том числе MBUX Interior Assist: помощник следит за тем, чтобы детское кресло на первом ряду было установлено правильно, кроме того, он умеет распознавать намерение пассажира выйти из автомобиля (за этим следит камера в салоне) и включает мигающую красную подсветку в случае, если в этот момент приближается другая машина. Также в его обязанности входит, понятное дело, слежение за усталостью водителя (система способна предупредить о «симптомах» микросна) и анализ движений головы, туловища и рук, чтобы вовремя включать подсветку над передним креслом или убирать заднюю солнцезащитную шторку.
Для пассажиров, расположившихся сзади, тоже есть экраны (три тачскрина). При этом люди, находящиеся внутри автомобиля, могут передавать друг другу контент со своих экранов. Кроме того, у сидящих во втором ряду есть возможность самостоятельно составит маршрут и передать в навигационную систему седана.
У виртуальной приборной панели нового S-Class трёхмерная графика (для того, чтобы видеть объёмные изображения, специальные 3D-очки не нужны). Опционально также доступны проекционные экраны с дополненной реальностью AR-HUD (используется для навигационной системы). Дисплей создаёт «картинку», которая будто бы находится примерно в десяти метрах перед машиной, при этом по размеру она напоминает телевизор диагональю 77 дюймов. На таком экране отображаются в том числе анимированные подсказки для водителя.
Как рассказали в компании, новая версия голосового помощника «Hey Mercedes» умеет распознавать естественную речь на 27 языках (кроме того, с помощью подключения к Сети он может «разбавлять» свой лексикон свежими сленговыми выражениями). Кроме того, теперь он понимает косвенные команды, к примеру, увеличивает температуру воздуха в салоне в ответ на фразу человека «мне холодно». Его снабдили функцией машинного обучения, так что он способен со временем адаптироваться под общение с определённым водителем.
Компания ранее публиковала фотографию, где запечатлена внешность седана, но тот на снимке оказался не целиком. Известно, что «седьмой» S-Class получил более крупную радиаторную решётку, иную головную оптику (в стиле актуального E-Class, но с другой «начинкой»). Фонари у флагмана следующей генерации «заплывают» на крышку багажника.
Ожидается, что моторную линейку нового S-Class составят шести- и восьмицилиндровые двигатели: не исключено, что они войдут в состав установок так называемых «мягкогибридных» версий с 48-вольтовым электрическим довеском. В семействе может появиться и полноценный подзаряжаемый гибрид с запасом хода в 100 км при движении только на электротяге. Также в гамме, вероятно, останется 6,0-литровый мотор V12 – им могут оснастить модификации Maybach и Guard, которые должны появиться в середине 2021 года.
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