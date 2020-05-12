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  • Новый Mercedes-Benz S-Class: салон в стиле Tesla, фары в стиле BMW и китайская сборка

Новый Mercedes-Benz S-Class: салон в стиле Tesla, фары в стиле BMW и китайская сборка

12.05.2020 88 0 0

Китайские СМИ опубликовали неофициальные снимки практически незакамуфлированного предсерийного седана Mercedes-Benz S-Class нового поколения (W223), позволяющие оценить дизайн его интерьера и экстерьера.

 

Фотографии прототипов нового S-класса гуляют по сети уже больше года, и в прошлом феврале Kolesa.ru опубликовали первые шпионские снимки салона грядущего флагмана Mercedes-Benz, из которых стало ясно, что архитектура передней панели S-класса со сменой поколений сильно изменится в получит большой сенсорный экран на месте центральной консоли.

Теперь же стараниями китайских коллег мы можем рассмотреть салон нового S-класса более детально. Итак, срощенное друхэкранное табло, которым щеголяли новинки Mercedes-Benz последних лет, постепенно уйдёт в прошлое либо останется на условно бюджетных моделях, а старшие Мерседесы — седаны, кроссоверы и электромобили — получат вот этот заваленный вперёд «телевизор» с узкой полоской горячих физических клавиш в нижней части. Первой подобный экран применила на электромобиле Model S компания Tesla, и теперь он стал типовым решением для автоновинок, особенно сделанных в Китае.

Приборный экран остался на месте, над рулевой колонкой, но физически с мультимедийным экраном он теперь не связан. На площадке между двумя экранами разместилась круглая физическая клавиша запуска двигателя. Блок климат-контроля, стало быть, зашит в «телевизор», равно как и большинство второстепенных настроек автомобиля.

За щитком приборов можно увидеть глубокий лоток, назначение которого пока непонятно. Для источника сигнала проекционного экрана он слишком крупный, для бардачка — слишком топорный. Рискнём предположить, что это органайзер с зарядкой для гаджетов, позволяющий использовать их как дополнительный инструментарий.

О других моделях Mercedes-Benz в новом S-классе напоминаю только руль-краб, как у обновлённого Е-класса, да четыре центральных воздуховода над планшетом, как у кроссоверов GLE и GLS. Уберите эти элементы, и перед вами окажется типичный новый «китаец», причём далеко не самый изощрённый.

Во втором ряду можно заменить сенсорный блок климат-контроля для задних пассажиров, планшеты за передними подголовниками и сенсорный экран на центральном подлокотнике. Не многовато ли сенсоров? Не знаем, как вам, а китайцам это нравится, равно как и чёрный рояльных лак, щедро использованный в отделке.

На снимке передней панели замазана бумажка, приклеенная к лобовому стеклу, но на фотографии передних кресел сзади бумажка не затёрта, и на ней можно разглядеть надпись, похожую на made in China. Неужели новый S-класс пропишется в Китае? Давно пора, потому что локальная сборка позволит резко снизить цены и нарастить спрос. Так, удлинённый Е-класс местного производства в прошлом году разошёлся тиражом 157 504 шт. — это в полтора раза больше, чем в Европе. Вообще нужно привыкнуть к тому, что главным потребителем среднеразмерных и больших Мерседесов является Китай, так что и дизайн соотвествующий.

Снаружи спереди новый S-Class всё ещё идентифицируется как Mercedes-Benz благодаря огромной фирменной фальшрадиатроной решётке, хотя форма фар почему-то напоминает таковую у «копейки» BMW. Корма выполнена в паназиатском стиле и ничего общего с классическими Мерседесами не имеет.

О технической начинке нового S-класса пока ничего неизвестно, но, полагаем, седан поколения W223 будет предлагаться исключительно в гибридном виде и получит автопилот третьего уровня по классификации SAE, позволяющий полностью передать управление искусственному интеллекту. Чито электрическую версию ждать не стоит, вместо неё в линейке Mercedes-Benz в 2022 году появится отдельная модель EQS.

Официальный дебют нового S-класса ожидается ближайшей осенью. Позже дебютирует лакшери-исполнение Maybach с удлинённым кузовом, а вот кузовов купе и кабриолет у нового S-класса, скорее всего, не будет.

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