Компания Geely открыла прием заявок на крупный паркетник Galaxy M8, который, по сути, представляет собой пятиместную версию модели Galaxy M9. Как и трехрядный флагман, новая модификация предложена в виде гибрида, у топовой «восьмерки» есть полный привод.

Подзаряжаемый гибридный кроссовер Geely Galaxy M8 официально анонсировали на прошлой неделе. Теперь в Китае раскрыли все характеристики и озвучили предварительные цены, местные дилеры начали принимать заказы. Совсем новой разработкой паркетник не является. Пусть компания и считает «восьмерку» отдельной моделью, но на деле перед нами – пятиместная версия Geely Galaxy M9. Последний кросс дебютировал в прошлом году, он доступен исключительно с шестиместным салоном, а в семействе Galaxy ему отведена позиция флагмана. Напомним также, что в Поднебесной самые роскошные трехрядные SUV относятся к так называемой «девятой» серии. А «восьмая» серия – это тоже крупные и богатые, но строго пятиместные кроссоверы.

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В отличие от остальных автопроизводителей, старающихся в плане дизайна развести свои флагманы и субфлагманы, фирма Geely по этому поводу решила не заморачиваться. Внешне от трехрядного Galaxy M9 кроссовер Galaxy M8 лишь слегка отличается оформлением передка: на бампере «восьмерки» появились вертикальные светящиеся полоски. Ну и еще за доплату для Geely Galaxy M8 предусмотрена двухцветная окраска в стиле старого «люкса», то есть в другом цвете выполнены не только стойки и крыша (как у M9), но и капот.

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Габариты такие же, как у шестиместной модели. Длина Geely Galaxy M8 равна 5205 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3030 мм. Модели положены 20- или 21-дюймовые диски. Заявленный объем багажника M8 – аж 924 литра, со сложенными спинками второго ряда кресел он увеличится до 2340 литров. Багажник Galaxy M9 в зависимости от исполнения вмещает 328 – 2171 л.

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В салоне шестиместного Geely Galaxy M9 в дорогих комплектациях установлен гигантский единый 30-дюймовый экран мультимедиа. А вот пятиместный паркетник всегда имеет планшет более привычного формата диагональю 15,4 дюйма (у M9 такой идет в версиях попроще). И это единственное значимое отличие интерьера Galaxy M8, не считая, конечно, отсутствия третьего ряда кресел.

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Пятиместный кроссовер представлен в трех вариантах исполнения. Система всех версий включает бензиновый турбомотор 1.5 (163 л.с.), расположенный на передней оси 245-сильный электромотор и батарею CATL емкостью 53,42 кВт*ч. Топовый Geely Galaxy M8 – полноприводный, с установленными сзади двумя дополнительными электродвигателями. Суммарная отдача переднеприводной «восьмерки» – 408 л.с. и 605 Нм, запас хода на «электричестве» — 360 км по циклу CLTC. Совокупная отдача системы полноприводного кроссовера составляет 870 л.с. и 1165 Нм, в электрорежиме он проедет 330 км. У Galaxy M9 такие же моторы, а вот батарея у него скромнее – емкостью 18,4 или 41,46 кВт*ч.

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В списке стандартного оборудования Geely Galaxy M8 значатся: адаптивные амортизаторы, панорамный люк, электропривод багажной двери, упомянутый выше экран мультимедиа, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, трехзонный климат-контроль и комплекс водительских ассистентов с лидаром над лобовым стеклом. На старте предзаказа в базовое оснащение еще входят подогрев, вентиляция и массажер заднего дивана, плюс сзади есть откидные подставки для ног (затем это будут опции). В «средней» комплектации появляются подогрев руля и выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения. Топовый паркетник – это еще переднее пассажирское кресло с откидной подставкой для ног и столик. За доплату можно заказать пневмоподвеску и потолочный экран для задних пассажиров.

Сейчас за Geely Galaxy M8 просят 199 800 – 235 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,45 млн – 2,9 млн рублей по актуальному курсу. После запуска «живых» продаж реальные цены, вероятно, окажутся ниже предварительных. Ну а шестиместный Geely Galaxy M9 в Китае без учета акций стоит от 183 800 юаней (2,25 млн рублей).