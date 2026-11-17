Компания Geely анонсировала крупный пятиместный паркетник Galaxy M8. Модель будет доступна в виде подзаряжаемого гибрида, на домашний рынок она должна выйти до конца текущего года.

Geely распространила несколько официальных изображений гибридного кроссовера Galaxy M8, вдобавок SUV уже дали отщелкать китайским журналистам и блогерам. Сама компания позиционирует паркетник в качестве отдельной новой модели, но на деле перед нами – пятиместная версия Geely Galaxy M9. Последний кросс дебютировал в прошлом году, он доступен исключительно с шестиместным салоном, а в семействе Galaxy ему отведена позиция флагмана. Да, среди автопроизводетелей в Китае это ныне тренд – выпускать чуть упрощенные и более доступные версии своих самых роскошных моделей. Ну и напомним, что так называемая «девятая серия» в КНР – это как раз трехрядные SUV, а «восьмая» — крупные, но строго пятиместные кроссоверы.

Geely Galaxy M8 1 / 2 Geely Galaxy M8 2 / 2

В отличие от остальных брендов, старающихся в плане дизайна развести свои флагманы и субфлагманы, фирма Geely по этому поводу решила не заморачиваться. Внешне от трехрядного Galaxy M9 кроссовер Galaxy M8 лишь слегка отличается оформлением передней части – на бампере пятиместной версии появились вертикальные светящиеся полоски. Ну и еще у младшей модели новые диски. Плюс предусмотрена двухцветная окраска в стиле старого «люкса», то есть в другом цвете выполнены не только стойки и крыша, но и капот.

Geely Galaxy M8

Geely Galaxy M8 уже сертифицировали, благодаря чему мы знаем, что даже габариты у него такие же, как у трехрядного Galaxy M9. Длина – 5205 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3030 мм.

Geely Galaxy M8

Единственное значимое отличие в салоне, не считая, конечно, отсутствия третьего ряда кресел, — планшет мультимедиа стандартного формата, тогда как в дорогих комплектациях Geely Galaxy M9 идет единый гигантский дисплей. Кроссоверу Geely Galaxy M8 оставили встроенную в переднюю панель узкую приборку, трехспицевый руль и вертикальные боковые дефлекторы обдува. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Geely Galaxy M8 1 / 5 Geely Galaxy M8 2 / 5 Geely Galaxy M8 3 / 5 Geely Galaxy M8 4 / 5 Geely Galaxy M8 5 / 5

В торец центрального тоннеля интегрирован еще один тачскрин для настроек, а в самом тоннеле спрятан выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения. Собственный потолочный экран есть и у задних пассажиров. Кресла – очевидно, с подогревом, вентиляцией и массажером. Ну и разумеется, в списке оборудования заявлен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Geely Galaxy M8 на сертификационных снимках 1 / 2 Geely Galaxy M8 на сертификационных снимках 2 / 2

Как и Geely Galaxy M9, кроссовер Geely Galaxy M8 представляет собой подзаряжаемый гибрид. Силовая установка включает тот же бензиновый турбомотор 1.5 (163 л.с.). Об электрической составляющей официальных данных пока нет. Впрочем, и она у пятиместного кроссовера наверняка такая же, как у M9. Флагман в «простых» версиях предложен с 245-сильным электромотором на передней оси, суммарная отдача системы таких модификаций – 408 л.с., им положена батарея емкостью 18,4 или 41,46 кВт*ч. Совокупная мощность полноприводных исполнений Geely Galaxy M9 составляет 870 л.с., эти версии комплектуются аккумулятором на 41,46 кВт*ч. Запас хода трехрядного флагмана в электрорежиме варьируется от 100 до 230 км по циклу CLTC.

Шестиместный флагман Geely Galaxy M9 1 / 6 Шестиместный флагман Geely Galaxy M9 2 / 6 Шестиместный флагман Geely Galaxy M9 3 / 6 Шестиместный флагман Geely Galaxy M9 4 / 6 Шестиместный флагман Geely Galaxy M9 5 / 6 Шестиместный флагман Geely Galaxy M9 6 / 6

В Китае пятиместный Geely Galaxy M8 ждут в продаже в этом году, так что премьера уже не за горами. Шестиместный гибрид Galaxy M9 без учета акций сегодня стоит 183 800 – 269 800 юаней (около 2,3 млн – 3,3 млн рублей по актуальному курсу).