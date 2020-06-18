Новинки ×
  • Mercedes-Benz оставит новому S-Class нынешний мотор V12 и три варианта колёсной базы

Mercedes-Benz оставит новому S-Class нынешний мотор V12 и три варианта колёсной базы

18.06.2020 258 0 0

Премьера седана следующей генерации намечена на начало сентября текущего года. Выпуск машин серии W223 наладят на новом заводе Factory 56 в Зиндельфингене.

 

Немецкий производитель выпускает актуальное шестое поколение флагмана с 2013 года. Сейчас завершается подготовка «следующего» S-Class серии W223. Mercedes-Benz начал этот проект ещё в 2015 году; премьера новинки могла пройти и раньше, однако работы над автомобилем притормозила пандемия коронавируса и её последствия. В конце прошлого месяца немцы показали первое официальное фото седана, на котором тот оказался не целиком, однако до этого внешность и салон новинки рассекретили фотошпионы.

Первое фото нового Mercedes-Benz S-Class

Судя по снимкам, в ходе смены поколений флагманский седан получил более крупную радиаторную решётку, головную оптику в стиле последнего E-Class, но с другой «начинкой». Фонари у «седьмого» Mercedes-Benz S-Class теперь «заплывают» на крышку багажника. В салоне больше не будет единого «табло», его заменили на два отдельных дисплея – цифровая «приборка» возвышается над передней панелью, а на центральной консоли появился большой тачскрин информационно-развлекательной системы.

Теперь же стали известны предварительные подробности о технике «следующего» S-Class. Как сообщает mercedes-fans.de со ссылкой на главу отдела разработки Юргена Вайссингера, в основу флагмана серии W223 ляжет новая модульная заднеприводная платформа (на ней же впоследствии будут базироваться все большие модели бренда). Это позволит Daimler ещё свободнее использовать унифицированные компоненты и узлы для различных автомобилей.

На фото: актуальный Mercedes-Benz S-Class

У нового S-Class по-прежнему будет три варианта колёсной базы: у короткого седана расстояние между осями составит около 3075 мм, у удлинённой версии – 3205 мм, а у Maybach – 3405 мм (у всех модификаций колёсная база увеличится примерно на 4 см по сравнению с серией W222). По словам Юргена Вайссингера, в линейке модели седьмого поколения останутся «горячие» версии разработки подразделения AMG и бронированный вариант с приставкой Guard.

Новинки изначально будут укомплектованы автопилотом третьего уровня, однако позже в Mercedes-Benz планируют перейти на четвертый уровень автономного вождения. Автомобили по-прежнему будут предлагать с задним и полным приводом. В шасси S-Class нового поколения появится подруливающий механизм на задней оси, что позволит сделать радиус поворота меньше на 1,2 метра.

В моторной линейке решили оставить 6,0-литровый мотор V12, причём без существенных доработок (подобный проект обошёлся бы недешево, а Mercedes-Benz, также как и многие другие европейские автопроизводители вкладывается в электрификацию модельного ряда). Двенадцатицилиндровым двигателем оснастят будущий флагман в версиях Maybach и Guard (ожидаются в середине 2021 года), тогда как Mercedes-AMG S 65 компания отправляет в отставку. У этой модификации отдача мотора составляет 630 л.с., а на разгон с места до «сотни» уходит 4,2 секунды. 

В основу моторной линейки «следующего» флагмана лягут шести- и восьмицилиндровые двигатели, вероятно, в виде «мягких гибридов» с 48-вольтовым электрическим довеском. Не исключено и появление полноценного подзаряжаемого гибрида с 100-километровым запасом хода при движении только на электротяге. Кроме того, для ряда рынков (сюда, конечно, не войдут Европа и США) предусмотрены версии с четырёхцилиндровыми двигателями. К примеру, в Китае марка сейчас продаёт CLS 260 со «скромным» 1,5-литровым мотором.

У нового S-Class не будет электрический версии. Вместо этого компания выпустит очередного новичка своего «зелёного» семейства – Mercedes-Benz EQS. По плану компании, он должен выйти на рынок в середине следующего года. Кстати, у этого «розеточного» автомобиля будет в том числе и «горячая» версия с приставкой AMG.

седан авторынок новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz S-класс

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Путешествия В Авито Авто узнали, как россияне проведут отпуск: автопутешествия по стране набирают популярность Как свидетельствуют результаты опроса Авито Авто, в этом году 20% россиян планируют отправиться в путешествия по стране и только 6% – в заграничные поездки. Самым популярным транспортом для... 113 0 1 18.06.2020
Статьи / Авто с пробегом Land Rover Discovery 2 с пробегом: страдания с гидравликой, просевшие гильзы и стойкий дизель Из первой части обзора Disco 2 мы уже выяснили, что в плане электрики эта машина все же значительно менее проблемна, чем ее лакшери-родственник Range Rover P38. Зато кузов отдувается за дв... 1594 1 2 17.06.2020
Статьи / Авто недели Почерневшие бананы: стоит ли покупать Mercedes-Benz CLS I за 800 тысяч рублей В начале века именно этот автомобиль запустил новый маркетинговый тренд на «четырехдверные купе», а в народе получил несколько обидное, но объяснимое прозвище «банан». Мода на автомобили, в... 10906 2 2 16.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 30614 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 28580 5 10 21.02.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 28329 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings