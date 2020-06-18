Mercedes-Benz оставит новому S-Class нынешний мотор V12 и три варианта колёсной базы

Немецкий производитель выпускает актуальное шестое поколение флагмана с 2013 года. Сейчас завершается подготовка «следующего» S-Class серии W223. Mercedes-Benz начал этот проект ещё в 2015 году; премьера новинки могла пройти и раньше, однако работы над автомобилем притормозила пандемия коронавируса и её последствия. В конце прошлого месяца немцы показали первое официальное фото седана, на котором тот оказался не целиком, однако до этого внешность и салон новинки рассекретили фотошпионы.



Первое фото нового Mercedes-Benz S-Class

Судя по снимкам, в ходе смены поколений флагманский седан получил более крупную радиаторную решётку, головную оптику в стиле последнего E-Class, но с другой «начинкой». Фонари у «седьмого» Mercedes-Benz S-Class теперь «заплывают» на крышку багажника. В салоне больше не будет единого «табло», его заменили на два отдельных дисплея – цифровая «приборка» возвышается над передней панелью, а на центральной консоли появился большой тачскрин информационно-развлекательной системы.

Теперь же стали известны предварительные подробности о технике «следующего» S-Class. Как сообщает mercedes-fans.de со ссылкой на главу отдела разработки Юргена Вайссингера, в основу флагмана серии W223 ляжет новая модульная заднеприводная платформа (на ней же впоследствии будут базироваться все большие модели бренда). Это позволит Daimler ещё свободнее использовать унифицированные компоненты и узлы для различных автомобилей.



На фото: актуальный Mercedes-Benz S-Class

У нового S-Class по-прежнему будет три варианта колёсной базы: у короткого седана расстояние между осями составит около 3075 мм, у удлинённой версии – 3205 мм, а у Maybach – 3405 мм (у всех модификаций колёсная база увеличится примерно на 4 см по сравнению с серией W222). По словам Юргена Вайссингера, в линейке модели седьмого поколения останутся «горячие» версии разработки подразделения AMG и бронированный вариант с приставкой Guard.

Новинки изначально будут укомплектованы автопилотом третьего уровня, однако позже в Mercedes-Benz планируют перейти на четвертый уровень автономного вождения. Автомобили по-прежнему будут предлагать с задним и полным приводом. В шасси S-Class нового поколения появится подруливающий механизм на задней оси, что позволит сделать радиус поворота меньше на 1,2 метра.



В моторной линейке решили оставить 6,0-литровый мотор V12, причём без существенных доработок (подобный проект обошёлся бы недешево, а Mercedes-Benz, также как и многие другие европейские автопроизводители вкладывается в электрификацию модельного ряда). Двенадцатицилиндровым двигателем оснастят будущий флагман в версиях Maybach и Guard (ожидаются в середине 2021 года), тогда как Mercedes-AMG S 65 компания отправляет в отставку. У этой модификации отдача мотора составляет 630 л.с., а на разгон с места до «сотни» уходит 4,2 секунды.



В основу моторной линейки «следующего» флагмана лягут шести- и восьмицилиндровые двигатели, вероятно, в виде «мягких гибридов» с 48-вольтовым электрическим довеском. Не исключено и появление полноценного подзаряжаемого гибрида с 100-километровым запасом хода при движении только на электротяге. Кроме того, для ряда рынков (сюда, конечно, не войдут Европа и США) предусмотрены версии с четырёхцилиндровыми двигателями. К примеру, в Китае марка сейчас продаёт CLS 260 со «скромным» 1,5-литровым мотором.

У нового S-Class не будет электрический версии. Вместо этого компания выпустит очередного новичка своего «зелёного» семейства – Mercedes-Benz EQS. По плану компании, он должен выйти на рынок в середине следующего года. Кстати, у этого «розеточного» автомобиля будет в том числе и «горячая» версия с приставкой AMG.

