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  • Новый Mercedes S-Class уже раскрыт, но немцы хотят «интригу»: первое официальное фото

Новый Mercedes S-Class уже раскрыт, но немцы хотят «интригу»: первое официальное фото

25.05.2020 998 0 0

Премьера нового поколения флагмана немецкого премиум-бренда пройдет во второй половине текущего года. Концерн Daimler обещает «технологический шедевр».

 

Вообще, дизайн седана Mercedes Benz S-Class серии W223 уже не секрет: пару недель назад в Сеть выложили фото машины, практически лишенной камуфляжа, причем папарацци удалось заглянуть и в салон новинки. В ответ Daimler поделился видеороликом, в котором засветилась «четырехдверка», обклеенная маскировочной пленкой. А теперь опубликовано первое официальное изображение, хотя целиком седан на нем и не показан – немцы продолжают «играть в интригу». Вдобавок сегодня же на онлайн-платформе Мерседеса вышел первый выпуск собственной информационной программы концерна Daimler, и в нем глава автогиганта Ола Келениус упомянул грядущий S-класс.

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Итак, что касается внешности – радиаторная решетка стала еще крупнее; фары сделали в стиле последнего E-Class, но у головной оптики флагмана другая начинка. Благодаря шпионским фото мы знаем, что фонари «заплывают» на крышку багажника. Ну и то, что самые внушительные перемены произошли в салоне: внутри  уже не единое «табло», а два отдельных дисплея – «приборка» возвышается над передней панелью, вместо центральной консоли отныне огромный тачскрин мультимедийной системы.

О технике нового S-Class в Daimler подробностей пока нет, при этом глава концерна пообещал, что седан станет «технологическим шедевром». Также в релизе компании указано, что седан выходит «на совершенно новый уровень с точки зрения искусственного интеллекта». И, конечно, модель будет электрифицирована — наверняка клиентам предложат как «мягкогибридные» версии, так и полноценный гибридный вариант.

Нынешний Mercedes-Benz S-Class (серии W222)
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Нынешний Mercedes-Benz S-Class (серии W222)
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Нынешний Mercedes-Benz S-Class (серии W222)
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Производство Mercedes-Benz S-Class W223 наладят на новом заводе Factory 56 в Зиндельфингене: седан станет первой моделью, которая там «пропишется», сборка стартует в сентябре. В релизе Daimler говорится, что премьера «четырехдверки» намечена на вторую половину 2020 года, то есть можно предположить, что презентацию проведут грядущим летом.

После дебюта нового S-Class представят люксовый вариант от Mercedes-Maybach, а вот купе и кабриолет, по неофициальным данным, отправлены в отставку. Зато в 2021 году предприятие Factory 56 также приступит к выпуску роскошного электрокара Mercedes-Benz EQS.

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