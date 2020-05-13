Новый Mercedes-Benz S-Class на официальном и неофициальном видео

Вчерашняя утечка фотографий нового S-класса получила продолжение, и теперь мы знаем немного больше об одной из самых ожидаемых автопремьер этого года.

Снимки нового Мерседеса S-класса, сделанные на задворках какого-то китайского автосервиса, шокировали поклонников немецкой марки: многие из них возмутились тем, что Mercedes-Benz превратил свой флагман, свою легенду в большой планшет на колёсах. Действительно, такой революции в интерьере в истории немецкой модели не было — без мерседесовского руля он напоминает продукт очередного китайского стартапа, причём далеко не самого амбициозного.

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Сегодня в Инстаграме появилось видео, сделанное в том же автомобиле, что и вчерашние снимки, — по нему можно оценить графику щитка приборов и центрального планшета нового S-класса. Приборы, как видим, в сущности, такие же, как у всех последних Мерседесов, а вот планшет демонстрирует новый для марки виртуальный блок климат-контроля. Графика, на первый взгляд, не впечатляет, но мы призываем не делать скороспелых выводов по мутноватому ролику и дождаться официальной премьеры машины.



Любопытно, что и сам концерн Daimler сегодня засветил новый Mercedes-Benz S-Class на видео, посвящённом возобновлению работы заводов в Германии после карантина. Глава концерна Ола Келениус, пришедший в мае прошлого года на смену легендарному Дитеру Цетше, лично проинспектировал цаха, наполненные рабочими в защитных масках, и завершил свой путь у закамуфлированного Мерседеса S-класса поколения W223.



Между тем внешность автомобиля также была рассекречена во вчерашней утечке, но Daimler делает вид, как будто ничего не произошло. Любопытно, что в официальном ролике верх панели приборов накрыт тряпкой, чтобы мы не могли разглядеть загадочный лоток перед приборным щитком, о назначении которого в интернете сейчас строятся самые невероятные гипотезы.



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Официальная премьера нового S-класса ожидается осенью этого года. Судя по месту съёмки неофициальных фото и видео, а также наклейке на лобовом стекле, модель впервые будет локализована в Китае. Вся линейка силовых агрегатов грядущей новинки будет в той или иной степени гибридизирована, а вот чисто электрической версии ждать не нужно — вместо неё Mercedes-Benz выпустит в 2022 году отдельную модель с обозначением EQS.

