Тонкий троллинг: BMW проводила на пенсию главу Mercedes-Benz

На этой неделе Дитер Цетше, глава автоконцерна Daimler и подразделения Mercedes-Benz Cars, сдал посты преемнику Ола Келениусу, а компания BMW представила ироничный прощальный видеоролик, снятый для легендарного топ-менеджера.

Об отставке Дитера Цетше стало известно ещё в сентябре прошлого года, но его последний официальный рабочий день был на этой неделе, 22 мая. В течение последних месяцев легендарный доктор Z (такое прозвище Цетше получил после серии рекламных роликов со своим участием, снятых во времена DaimlerChrysler) с особым рвением руководил компанией, в которую пришёл работать в 1976 году как простой инженер, – участвовал во всех знаковых для Daimler мероприятиях и даже приехал в Россию на запуск завода «Мерседес-Бенц Московия», чтобы лично показать производство Владимиру Путину.

В среду на ежегодном собрании акционеров Цетше сдал пост главы концерна Ола Келениусу, но до 2021 года будет присматривать за своим преемников в качестве члена Наблюдательного совета, то есть будет ещё какое-то время регулярно приезжать в офис. Но для конкурирующей компании BMW это уже несущественные детали – баварцы сняли для Цетше поздравительный ролик, который за два дня набрал на Ютубе почти 2 млн просмотров.

В ролике человек, похожий на Дитера Цетше (с такими же пышными усами), изображает топ-менеджера и его последний рабочий день: сдаёт пропуск на проходной, идёт под аплодисменты коллег к выходу, делает с ними селфи, садится в корпоративный чёрный S-класс с водителем и едет домой. После того, как Mercerdes-Benz отъезжает от дома, псевдо-Цетше открывает ворота своего гаража и выкатывается оттуда за рулём спорткара BMW i8 Roadster. Тут же на экране появляется надпись «наконец-то свободен». Затем, когда i8 Roadster ускоряется и уносит пенсионера в счастливую старость, на экране появляется другая надпись: «Спасибо, Дитер Цетше, за столько лет вдохновляющего соперничества». Вроде как и поздравили, и беззлобно подкололи. Интересно, снимут ли что-нибудь в ответ в Даймлере?