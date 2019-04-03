Путин на Аурусе открыл российский завод Mercedes-Benz

Путин на Аурусе открыл российский завод Mercedes-Benz

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Сегодня в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Подмосковья состоялось торжественное открытие завода «Мерседес-Бенц Московия». С конвейера уже начали сходить седаны Mercedes-Benz Е-класса, позже к ним присоединятся кроссоверы GLC, GLE и GLS.
 

В то время как компания Ford закрывает свои российские заводы, германский автоконцерн Daimler открывает: закладка первого камня предприятия «Мерседес-Бенц Московия» состоялась летом 2017 года, и вот сегодня завод заработал в штатном режиме. На церемонию запуска приехал Президент РФ Владимир Путин в сопровождении главы Минпромторга Дениса Мантурова и губернатора Московской области Андрея Воробьева, а немецкую сторону представлял легендарный Дитер Цетше, исполнительный директор Daimler и руководитель подразделения Mercedes-Benz Cars, который, впрочем, вот-вот отправится на пенсию. Владимир Владимирович, даром что старше Цетше на год, на пенсию пока не собирается, в «Есипово» он прибыл в бодром расположении духа: его бронированный лимузин Aurus въехал прямо в производственное помещение. После осмотра цехов Путин оставил автограф на капоте одного из собранных «Московией» Мерседесов.

«Мы безусловно будем и в будущем поддерживать подобные инвестиционные проекты, которые осуществляются как российскими, так и нашими зарубежными партнёрами. Уверен, Mercedes-Benz не будет разочарован, как строится его работа и бизнес в России с учетом уже имеющегося опыта с другими уже действующими площадками», – цитирует слова российского лидера пресс-служба Daimler.

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Германский концерн инвестировал в российский завод более 250 млн евро, его расчётная мощность довольно скромная – 25 тысяч машин в год, при том что марка Mercedes-Benz в 2018 году реализовала в РФ 37 788 автомобилей. «Мерседес-Бенц Московия» будет выпускать только самые востребованные в нашей стране модели марки, а именно седаны Е-класса (в прошлом году реализовано 5515 шт.) и кроссоверы GLC, GLE и GLS (в сумме в 2018 году продано более 11,5 тысяч шт.), а все остальные будут по-прежнему импортироваться. На данный момент российскую прописку получили модификации E 200, E 200 d и E 220 d в фиксированных комплектациях с задним и полным приводом. На снижение цен в связи с локализацией можно не рассчитывать, а вот спрос на означенные модели (особенно на Е-класс) наверняка вырастет, так как чиновники теперь с чистой совестью смогут закупать российские Мерседесы.

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При работе на полной мощности предприятию потребуется более тысячи сотрудников, а пока штат насчитывает около 500 человек. Выпуск кроссоверов планируется наладить до конца текущего года. На данный момент завод освоил сварку, окраску и сборку кузовов, то есть штамповка пока заграничная. Степень локализации (как нынешняя, так и плановая) российских Мерседесов и номенклатура российских комплектующих не разглашаются. Между тем Daimler одним из первых подписал СПИК с российским правительством (ещё в феврале 2017 года), так что в ближайшие годы никаких проблем с работой в нашей стране у него не будет.

Авто и бизнес В России Daimler автозаводы мерседес мерседес-бенц премиум-сегмент российский автопром E-класс GLC GLE GLS Mercedes-Benz
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