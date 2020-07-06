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  • Mercedes S-Class седьмого поколения: меньше физических кнопок и большой тачскрин мультимедиа

Mercedes S-Class седьмого поколения: меньше физических кнопок и большой тачскрин мультимедиа

06.07.2020 492 0 0

Немецкая компания через пару дней подробно расскажет о мультимедийной системе MBUX, которую получит флагман. Официальная премьера новинки пройдёт в начале сентября 2020 года.

 

Выпуск Mercedes-Benz S-Class актуального шестого поколения был налажен ещё в 2013 году. Теперь немецкий производитель завершает подготовку следующей генерации флагмана – серии W223. Ожидалось, что премьера новинки пройдёт раньше, но работы над «седьмым» S-Class притормозила пандемия COVID-19 и её последствия. Первую официальную фотографию седана (на снимке автомобиль показался не целиком) немцы опубликовали в конце мая, правда, ещё раньше внешность и салон новой «эски» рассекретили фотошпионы. Сейчас компания частично рассекретила интерьер модели, опубликовав тизер с изображением экрана информационно-развлекательной системы.

Первое фото нового Mercedes-Benz S-Class

Ранее стало известно о том, что в салоне «седьмого» Mercedes S-Class не будет единого «табло», как у нынешней «четырёхдверки». Его решили заменить на два отдельных дисплея: теперь цифровая «приборка» возвышается над передней панелью, а на центральной консоли разместили большой тачскрин информационно-развлекательной системы MBUX. Именно его компания показала на свежем тизере. 

Подробностей об информационно-развлекательной системе, которой оснастили S-Class седьмого поколения, в компании пока не раскрывают. Предполагается, что диагональю её сенсорный экран, вероятно, может «помериться» с 17-дюймовым тачскрином, установленным в Tesla Model S и Model X. В салоне, скорее всего, окажется ещё меньше физических кнопок: управление большинством функций перенесли на экран мультимедиа (туда, судя по картинке, переехал блок настроек климатической системы).

Если говорить об экстерьере, флагман в ходе смены поколений получил более крупную радиаторную решётку, иную головную оптику – в стиле актуального E-Class, но с другой «начинкой». А задние фонари у Mercedes-Benz S-Class следующей генерации «заплывают» на крышку багажника.

На фото: актуальный Mercedes-Benz S-Class

Официальных сведений о технике «седьмого» S-Class пока нет, но в середине прошлого месяца появилась предварительная информация: судя по этим данным, в основу седана серии W223 легла новая модульная заднеприводная платформа (ожидается, что на ней впоследствии будут базироваться все большие модели бренда). Новому S-Class оставят три варианта колёсной базы: у каждой из трёх модификаций – короткого седана, удлинённой версии и Maybach – расстояние между осями увеличится примерно на 4 см сравнению с серией W222. Вероятно, в линейке модели седьмого поколения останутся «горячие» версии разработки подразделения AMG и бронированный вариант с приставкой Guard.

Как мы сообщали ранее, автомобили по-прежнему будут предлагать с задним и полным приводом. В шасси S-Class нового поколения появится подруливающий механизм на задней оси, что позволит сделать радиус поворота меньше на 1,2 метра. Ожидается, что в моторной линейке останется 6,0-литровый мотор V12, причём без существенных доработок. Этим двигателем оснастят будущий флагман в версиях Maybach и Guard, которые должны появиться в середине 2021 года (версию Mercedes-AMG S 65 компания отправляет в отставку).

На фото: салон актуального Mercedes-Benz S-Class

Моторную линейку «следующего» S-Class составят шести- и восьмицилиндровые двигатели, не исключено, что они пойдут с составе «мягких гибридов» с 48-вольтовым электрическим довеском. В семействе может появиться и полноценный подзаряжаемый гибрид с запасом хода в 100 км при движении в чисто электрическом режиме. Помимо этого, для ряда рынков (речь не о Европе и США) производитель предусмотрит версии с четырёхцилиндровыми двигателями.

Ожидается, что у «седьмого» Mercedes-Benz S-Class не будет электрический версии. Эту нишу займёт следующий новичок «зелёного» семейства бренда – «четырёхдверка» EQS. В компании рассчитывают, что «розеточный» седан выйдет на рынок в середине 2021 года. Ранее сообщалось, что у EQS будет «заряженная» версия с приставкой AMG.

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