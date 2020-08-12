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  • Mercedes-Benz S-Class следующего поколения: новые фотографии салона в преддверии дебюта

Mercedes-Benz S-Class следующего поколения: новые фотографии салона в преддверии дебюта

12.08.2020 288 0 0

Немецкая компания намерена провести премьеру своего флагманского седана нового поколения в сентябре текущего года.

 

Немецкий производитель наладил выпуск S-Class нынешнего шестого поколения в 2013 году. При этом Mercedes-Benz ещё в 2015-ом начал работать над следующей генерацией флагмана, однако завершается работа над проектом только сейчас. Дебют «седьмого» седана пройдёт в начале осени 2020-го. Сейчас пресс-центр бренда опубликовал очередную порцию новых фотографий интерьера новинки.

Сегодняшние снимки не первые – в начале прошлого месяца Mercedes-Benz растиражировал фото салона, который был помещён в специальную капсулу в форме яйца. Хотя, напомним, ранее фотошпионы уже рассекретили не только внутреннее убранство, но и внешность будущего флагмана серии W223.

Теперь же опубликованы официальные изображения салона нового S-Class, на которых намного лучше видны мелкие детали и фактура отделки интерьера. Пока что конкретных цифр в компании не приводят, однако сообщается, что различные отвечающие за комфорт водителя и паcсажиров ключевые размеры салона «четырёхдверки» выросли, причём и у версии со стандартной колёсной базой, и у варианта с удлинённой.

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У S-Class стало меньше физических кнопок (на 27 «клавиш»), а также флагман получил мультимедийную систему MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения. Её основной портретно-ориентированный экран располагается в центре передней панели, за дополнительную плату можно выбрать версию с органическими светодиодами OLED. Покупателям нового немецкого седана предложат несколько версий отделки на выбор.

В компании подробно рассказали о подсветке в салоне новой «эски». Она есть даже на спинках передних кресел. Максимальная яркость «света» в десять раз превышает подсветку в нынешнем флагмане; всего уровней насчитывается двадцать. Она может работать в дневном и ночном режимах, имеет регулировку цвета, а настраивать работу подсветки можно голосовыми командами.

Информационно-развлекательная система «седьмого» S-Class умеет реагировать на состояние водителя: к примеру, если у водителя есть фитнес-браслет, то автомобиль учтёт показания от него о качестве сна и уровне стресса. В итоге она поможет ему либо взбодриться (если из-за сонливости у него снижена реакция), либо расслабиться (если тот зол и раздражён). Кстати, систему можно активировать и голосом, причём с помощью косвенных фраз, к примеру «у меня стресс».

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у цифровой приборной панели нового S-Class трёхмерная графика (чтобы видеть объёмные изображения 3D-очки не нужны). Опционально также доступны проекционные экраны с дополненной реальностью AR-HUD (используется для навигационной системы). Дисплей создаёт «картинку», которая будто бы находится примерно в десяти метрах перед машиной, по размеру она близка к телевизору диагональю 77 дюймов. На экране в том числе отображаются анимированные подсказки для водителя.

Ожидается, что моторную линейку нового S-Class составят шести- и восьмицилиндровые двигатели: не исключено, что они войдут в состав силовых установок «мягкогибридных» версий с 48-вольтовым электрическим довеском. В семействе может появиться и полноценный подзаряжаемый гибрид с запасом хода в 100 км при движении только на электротяге. Кроме того, в гамме, вероятно, останется 6,0-литровый мотор V12 – им могут оснастить модификации Maybach и Guard, которые должны появиться в середине 2021 года.

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