«Зелёный» флагман Mercedes-Benz: немцы рассекретили интерьер EQS

Европа продолжает постепенно ужесточать эконормы. Из-за этого многие автопроизводители, в том числе и Mercedes-Benz, продолжают вкладываться в развитие своих «розеточных» моделей. Так, немцы намерены в ближайшее время пополнить электромобильную линейку EQ. Напомним, её первенцем оказался кроссовер EQC, затем был представлен минивэн EQV (обе модели продаются на старосветском рынке). В скором будущем семейство будет расширено за счёт модели EQS – она представляет собой электроверсию флагманского седана Merсedes-Benz S-Class.

Компания постепенно «сливает» информацию о своём новом электрокаре: на этот раз немцы решили показать интерьер EQS. Разработчики создали два варианта приборной панели. Топовый предполагает наличие новой мультимедийной системы MBUX Hyperscreen сенсорным изогнутым экраном почти во всю ширину передней панели. Его диагональ – 56 дюймов (1,41 метра).



По сути, огромный тачскрин представляет собой три экрана, объединённых между собой и спрятанных за стеклянным покрытием, устойчивым к царапинам. У виртуальной «приборки», расположенной перед водителем, а также у дисплея перед передним пассажиром диагональ равна 12,3 дюйма, тогда как у центрального экрана информационно-развлекательной системы – 17,7 дюйма. По бокам расположены круглые дефлекторы вентиляции, а центральные воздуховоды замаскированы. Так называемые «физические» кнопки – запуск двигателя и включение аварийной световой сигнализации решили расположить на центральном тоннеле.



​Также у топового Mercedes-Benz EQS есть 710-ваттная аудиосистема Burmester с 15 динамиками. Система способна воспроизводить звуки ДВС (по желанию водителя), а также имитировать звуки дождя, шумящего леса или морского прибоя. Такую версию «зелёного» флагмана можно дополнить ещё и проекционным дисплеем с функцией дополненной реальности.



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Более доступный по цене вариант окажется и более привычным глазу: подобная приборная панель сейчас есть у актуального S-Class. Напомним, седан серии W223 был представлен в начале сентября 2020 года, продажи стартовали в декабре того же года. Кстати, после этого результаты модели заметно улучшились: в январе-феврале 2021-го старосветские дилеры реализовали 2155 «эсок», что почти вдвое больше, чем годом ранее.



Второй вариант передней панели включает в себя также цифровую «приборку» диагональю 12,3 дюйма и крупный центральный «планшет» (12,8 дюйма) информационно-развлекательной системы. В отделке используются дерево и металлические элементы. Передние сидения предоставляются на выбор: помимо стандартного варианта имеются дополнительные спортивные кресла в составе пакета AMG Line. Кроме того, у таких спортверсий имеется руль со сдвоенными спицами (как у обновлённого E-Class).



Экстерьер серийного Mercedes-Benz EQS пока держится в секрете, ранее в компании публиковали только снимки предвестника модели: концепт Vision EQS был представлен в сентябре 2019 года в рамках автосалона во Франкфурте. Компания наладит производство электрических флагманов на том же заводе, где сейчас выпускается S-Class (Factory 56 в немецком Зиндельфингене). Премьера новинки пройдёт примерно через пару недель, 15 апреля, а продажи в Европе и США стартуют летом текущего года.

