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  • «Приборка» электрического флагмана Mercedes-Benz: 141 см в ширину и 12 вибраторов

«Приборка» электрического флагмана Mercedes-Benz: 141 см в ширину и 12 вибраторов

08.01.2021 411 0 0

Концерн Daimler готовится к премьере большого электрического седана Mercedes-Benz EQS и постепенно раскрывает некоторые его особенности: рассекречена опциональная «монолитная» панель приборов MBUX Hyperscreen с тремя экранами и операционной системой на базе искусственного интеллекта.

 

Панели приборов в виде одного большого «телевизора» не раз появлялись на концепт-карах самых разных марок, но Daimler первым намерен запустить подобное устройство в серийное производство. Практическая польза от больших сенсорных панелей на сегодняшний день представляется весьма сомнительной, но они по-прежнему вызывают вау-эффект, а для флагманской модели это, может быть, поважнее практичности.

Приборная панель MBUX Hyperscreen шириной 141 см и площадью 2432,11 смна первый взгляд выглядит монолитной, а на самом деле имеет линии разрыва рядом с боковыми дефлекторами вентиляции — они необходимы с точки зрения пассивной безопасности, равно как и пять гибких держателей, выполняющих роль амортизаторов при ударе. Экранная часть тем не менее цельная, изготовленная из закалённого стекла, нужная форма которого задаётся при температуре 650 градусов — так удаётся избежать искажений изображений дисплеев.

Диагонали экранов не указаны — важно, что эти экраны призваны создать единое визуальное поле, но физически их три: центральный и пассажирский изготовлены по технологии OLED, то есть на органических светодиодах, отличающихся высокой контрастностью — водителю будет легче воспринимать их боковым зрением.

Водительский щиток, разумеется, имеет настраиваемую графику: можно выбрать классические шкалы или отдать предпочтение современной визуализации данных в виде парящей в космическом пространстве линзы… Сектор микроклимата сенсорный, но в теории им можно будет пользоваться вслепую: в недра MBUX Hyperscreen встроены 12 электромоторов, генерирующих тактильную обратную связь при касании панели. За вычислительную часть отвечают 8 процессорных ядер и 24 ГБ оперативной памяти, за декоративную — контурная светодиодная подсветка.

Большая площадь панели позволила создать одноуровневый интерфейс, то есть пользователям не придётся лезть вглубь меню и искать в нём нужные настройки. Предполагается, что те или иные функции будет активировать самообучающийся искусственный интеллект и выводить на экран. Приводятся такие нехитрые примеры: если вы привыкли во вторник вечером звонить другу, то через несколько итераций в нужное время система сама выведет нужный контакт на экран и предложит совершить звонок. Если вы на определённых участках дороги или на паркинге приподнимаете пневмоподвеску, система запомнит это и будет делать сама. Она же предложит вам в нужный момент массаж поясницы и расслабляющую музыку.

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Проще говоря, MBUX Hyperscreen будет знать о своих водителях всё — в её памяти можно сформировать семь независимых профилей. Это большой массив персональных данных, на котором компания сможет зарабатывать огромные деньги, особенно с учётом того, что покупатели Mercedes-Benz — люди весьма состоятельные, рекламодатели мечтают узнать о них как можно больше. В будущем, когда автомобили станут беспилотными, а потребление мультимедийного контента станет основным занятием пассажиров, доходы от продажи персональных данных превратятся в основной источник прибыли автопроизводителей, а управляемость и технические характеристики «железа» кроме разработчиков не будут никого интересовать.

Mercedes-Benz EQS на заводе в Зиндельфингене
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Mercedes-Benz EQS на заводе в Зиндельфингене
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Mercedes-Benz EQS на заводе в Зиндельфингене
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Mercedes-Benz EQS плавно подводит нас к этому «светлому будущему», премьера новинки состоится в ближайшие месяцы, согласно объявленному в декабре графику запуска новых электромобилей Mercedes-Benz в производство. EQS, напомним, в этом году начнёт сходить с конвейера завода Daimler в немецком Зиндельфингене, а в 2022 году пропишется также на предприятии в американской Тускалузе. О сроках появления Mercedes-Benz EQS в России пока ничего не известно.

электромобиль новинки авто и технологии Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQS

 

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