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  • Что, где, когда: Daimler назвал сроки запуска новых электромобилей Mercedes-Benz

Что, где, когда: Daimler назвал сроки запуска новых электромобилей Mercedes-Benz

14.12.2020 220 0 0

В октябре этого года германский концерн Daimler анонсировал шесть новых электрических моделей Mercedes-Benz, а теперь рассказал где и когда начнётся их серийное производство.

 

На данный момент в модельной линейке Mercedes-Benz всего для электромобиля, кроссовер EQC и мининивэн EQV, но в ближайшие два года к ним присоединятся ещё шесть — два седана и четыре кроссовера. Расширение «зелёной» линейки должно помочь концерну Daimler уйти от огромного углеродного штрафа в Европе и укрепить имидж передового автопроизводителя, думающего о будущем планеты, — в развитых странах по-прежнему доминирует идея о том, что электромобили способны снизить антропогенные выбросы СОи замедлить климатические изменения.

Mercedes-Benz EQA

Первая новость состоит в том, что на заводе Daimler в немецком Раштатте уже началось производство электрических компактных кроссоверов EQA, хотя сама модель ещё официально не представлена: в октябре пресс-служба германского концерна сообщала, что дебют случится до конца 2020 года, теперь говорит, что 20 января 2021 года.

Mercedes-Benz EQA

Производство Mercedes-Benz EQA в течение следующего года будет также налажено в Пекине на площадке совместного предприятия Beijing Benz. Здесь же в 2021 году начнётся выпуск более крупного семейного кроссовера EQB (вероятно, с посадочной формулой 5+2). Европейская версия Mercedes-Benz EQB будет со следующего года выпускаться в венгерском Кечкемете. Дата премьеры Mercedes-Benz EQB пока не названая, но очевидно, что она состоится в первой половине следующего года.

Mercedes-Benz EQB
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Mercedes-Benz EQB
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Mercedes-Benz EQB
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В основе кроссоверов Mercedes-Benz EQA и EQB, напомним, лежит компактная электромобильная платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), в значительной степени унифицированная с платформой MFA2 от снабжённых ДВС Mercedes-Benz GLA/GLB.

Седаны EQS, EQE и кроссоверы EQS-SUV, EQE-SUV спроектированы уже на чисто электромобильной платформе EVA (Electric Vehicle Architecture) и не имеют родственников с ДВС, в том числе гибридных.

Mercedes-Benz EQS
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Mercedes-Benz EQS
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Mercedes-Benz EQS
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Флагманский представительский седан Mercedes-Benz EQS в следующем году начнёт выпускать завод в Зиндельфингене (Германия), а в 2022 году его выпуск освоит также завод в Тускалузе (США, штат Алабама). Чуть более компактный и доступный бизнес-седан Mercedes-Benz EQE в 2021 году пропишется на заводах в Бремене (Германия) и в Пекине.

Mercedes-Benz EQE

Сборочной площадкой кроссоверов EQS-SUV и EQE-SUV пока названа только американская Тускалуза: здесь выпуск этих моделей начнётся в 2022 году.

На каждом из трёх крупнейших рынков (Америка, Европа, Китай) у Daimler будет собственное производство батарей. В Европе АКБ будут выпускать предприятия в польском Яворе и в немецких Унтертюркхайме/Хедельфингене (пригород Штутгарта), Каменце и Зиндельфингене. Американский завод в Тускалузе будет получать батареи из соседнего здания (его строительство уже завершено, начался монтаж оборудования). Пекинское СП Beijing Benz производство батарей уже освоило. С прошлого года батареи для азиатского рынка выпускает также СП Mercedes-Benz Cars и Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP) в Бангкоке (Таиланд).

Завод Accumotive по производству литий-ионных батарей в немецком Каменце.

Исходя из имеющихся данных, можно ожидать, что премьеры электрических седанов Mercedes-Benz EQS и EQE пройдут в течение следующего года, а кроссоверы EQS-SUV и EQE-SUV покажут не позднее начала 2022 года (скорее всего раньше). В какой последовательности электрические новинки Mercedes-Benz будут появляться в России (и будут ли вообще), пока неизвестно.

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