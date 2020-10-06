Планы Mercedes-Benz: шесть новых электрокаров, вытеснение ДВС и снижение зарплат

Концерн Daimler сегодня огласил стратегию развития легкового подразделения Mercedes-Benz Cars на ближайшие четыре года и раскрыл график выхода электрических новинок.

Глобальные продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz за первые три квартала этого года снизились на 13,4% (по сравнению с январём-сентябрём 2019-го) до 1,57 млн единиц. Виноват, понятное дело, коронакризис, в настоящее время стремительно накрывающий мир второй волной. Тяготы и лишения германского автоконцерна усугубляются форсированной электрификацией модельного ряда, без которой в Европе придётся выплачивать огромный углеродный штраф.

Дебютная электрическая модель, среднеразмерный кроссовер Mercedes-Benz EQC, до сих пор не вышла на рынок США, а продажи в Европе и Китае вялые: с января по август этого года, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 5926 и 1581 шт. соответственно. Дебютировавший в августе этого года электрический минивэн Mercedes-Benz EQV — модель по определению нишевая и серьёзного влияния на корпоративную статистику СО 2 не окажет, а штраф придётся платить уже в следующем году.

В связи с этим глава Daimler Ола Келениус объявил о консолидации усилий на электрическом направлении и намерении снизить расходы концерна как минимум на 20% к 2025 году. Под нож пойдут зарплаты сотрудников, непрофильные активы и «лишние» модели, сократятся затраты на разработку новинок. При этом выход на рынок электрических новинок ускорится.

Выводок электрических новинок на большой платформе EVA уже практически прошёл необходимый цикл испытаний на разных дорогах и в разных климатических условиях.

Флагманский электрический седан Mercedes-Benz EQS с запасом хода в 700 км на одной зарядке поступит в продажу не в 2022 году, как сообщалось ранее, а уже в 2021-м. Его модульная платформа EVA (Electric Vehicle Architecture) ляжет в основу большого электрического кроссовера, известного пока как EQS-SUV и двух моделей бизнес-класса — легковушки EQE и кроссовера EQE-SUV. Точные даты их выхода на рынок пока не названы.



Премьера компактного электрического кроссовера Mercedes-Benz EQA состоится до конца текущего года, а родственный чуть более крупный паркетник Mercedes-Benz EQB увидит свет в 2021-м. В основу этих моделей легла более компактная электромобильная платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture).

К 2024 году немецкая марка разродится полностью новой проприетарной операционной системой MB.OS и будет снабжать ей все свои последующие модели.

По неофициальным данным, в ближайшее время следует ждать как минимум ещё одну электрическую новинку — «каблучок» Mercedes-Benz EQT .



Добавим, что разработку новых ДВС концерн Daimler прекратил ещё в прошлом году. К 2030 году ассортимент моделей Mercedes-Benz с ДВС сократится на 70%. Марка smart от моделей с ДВС уже отказалась.

