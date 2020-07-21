«Зелёная» версия S-Class: в Merсedes-Benz рассказали подробности о серийном EQS

У товарного электрокара будет такой же запас хода на одной зарядке, как и у прототипа. Он составит 700 км (по циклу WLTP).

Компания Mercedes-Benz, наряду с другими автопроизводителями, продолжает развивать своё «розеточное» направление, в частности, речь идёт о дальнейшем пополнении электромобильной линейки EQ. Её первенцем стал кроссовер EQC, затем был представлен минивэн EQV – обе модели продаются в Европе. Одной из следующих новинок станет седан EQS, который, по сути, представляет собой электроверсию седана Merсedes-Benz S-Class.



На фото: концепт Vision EQS

Прототипом «четырёхдверки» Mercedes-Benz EQS является концепт Vision EQS, представленный в сентябре 2019 года в рамках автосалона во Франкфурте. Внешность товарного электрического седана будет отличаться от предвестника: у него «оптика» попроще и колёса размером поменьше. Кроме того, серийную версию снабдили более широкими стойками, а камеры по бокам заменили на обычные боковые зеркала.



Салон серийного седана, скорее всего, изменится намного заметнее. Если верить опубликованным ранее шпионским фотографиям, от концепта Vision EQS у «зелёной» новинки Mercedes-Benz на центральной консоли останется большая сенсорная панель. «Приборка» будет цифровой (аналогично последним моделям бренда).



На фото: салон концепта Vision EQS

В основу седана EQS легла оригинальная модульная электромобильная платформа MEA (Modular Electric Architecture). У серийной версии ожидается просторный салон из-за длинной колёсной базы, короткого капота, сдвинутых вперёд передних стоек и отсутствия центрального тоннеля.



У серийного Mercedes-Benz EQS полный привод, электромотор установлен на каждой оси. Официальных данных о характеристиках установки пока нет. Ожидается, что мощность силовой установки будет примерно такой же, как у шоу-кара – 476 л.с. и 760 Нм (у версии EQS 550 4Matic). Напомним, концепту на разгон с места до «сотни» требовалось 4,5 секунды, его максимальная скорость составляла около 200 км/ч. По предварительной информации, ёмкость тягового аккумулятора составит примерно 100 кВт*ч. Производство батарей наладят на предприятии Accumotive, дочерней компании Daimler, он располагается в Штутгарте.



В ходе недавнего ежегодного собрания акционеров концерна генеральный директор Daimler Ола Каллениус подтвердил, что запас хода у товарного седана Mercedes-Benz EQS составит 700 км (расчёт вели о используемому в Европе циклу WLTP). Такой же показатель был заявлен для концепта Vision EQS. Как мы сообщали ранее, предполагается, что реальный запас хода составит около 515 км.



На европейском рынке Mercedes-Benz EQS придётся побороться за покупателей с Tesla Model S, у самой «дальнобойной» версии (из числа сертифицированных для Старого Света) запас хода составляет 610 км (расчёт вели по тому же циклу). Кроме того, в списке будущих соперников BMW 7 series и Jaguar XJ, правда, недавно стало известно о том, что выход «зелёного» флагмана в очередной раз отложили.



Выход Mercedes-Benz EQS на рынок запланирован на 2022 год. Он будет продаваться одновременно с S-Class седьмого поколения (продажи стартуют в следующем году). Производство электрокара наладят на том же заводе, где выпускают нынешнюю «эску», – в Зиндельфингене (Германия). Ожидается, что EQS привезут Россию (из имиджевых соображений).

