Новинки ×
  • «Зелёная» версия S-Class: в Merсedes-Benz рассказали подробности о серийном EQS

«Зелёная» версия S-Class: в Merсedes-Benz рассказали подробности о серийном EQS

21.07.2020 233 0 0

У товарного электрокара будет такой же запас хода на одной зарядке, как и у прототипа. Он составит 700 км (по циклу WLTP).

 

Компания Mercedes-Benz, наряду с другими автопроизводителями, продолжает развивать своё «розеточное» направление, в частности, речь идёт о дальнейшем пополнении электромобильной линейки EQ. Её первенцем стал кроссовер EQC, затем был представлен минивэн EQV – обе модели продаются в Европе. Одной из следующих новинок станет седан EQS, который, по сути, представляет собой электроверсию седана Merсedes-Benz S-Class.

На фото: концепт Vision EQS

Прототипом «четырёхдверки» Mercedes-Benz EQS является концепт Vision EQS, представленный в сентябре 2019 года в рамках автосалона во Франкфурте. Внешность товарного электрического седана будет отличаться от предвестника: у него «оптика» попроще и колёса размером поменьше. Кроме того, серийную версию снабдили более широкими стойками, а камеры по бокам заменили на обычные боковые зеркала.

Салон серийного седана, скорее всего, изменится намного заметнее. Если верить опубликованным ранее шпионским фотографиям, от концепта Vision EQS у «зелёной» новинки Mercedes-Benz на центральной консоли останется большая сенсорная панель. «Приборка» будет цифровой (аналогично последним моделям бренда).

На фото: салон концепта Vision EQS

В основу седана EQS легла оригинальная модульная электромобильная платформа MEA (Modular Electric Architecture). У серийной версии ожидается просторный салон из-за длинной колёсной базы, короткого капота, сдвинутых вперёд передних стоек и отсутствия центрального тоннеля. 

У серийного Mercedes-Benz EQS полный привод, электромотор установлен на каждой оси. Официальных данных о характеристиках установки пока нет. Ожидается, что мощность силовой установки будет примерно такой же, как у шоу-кара – 476 л.с. и 760 Нм (у версии EQS 550 4Matic). Напомним, концепту на разгон с места до «сотни» требовалось 4,5 секунды, его максимальная скорость составляла около 200 км/ч. По предварительной информации, ёмкость тягового аккумулятора составит примерно 100 кВт*ч. Производство батарей наладят на предприятии Accumotive, дочерней компании Daimler, он располагается в Штутгарте.

В ходе недавнего ежегодного собрания акционеров концерна генеральный директор Daimler Ола Каллениус подтвердил, что запас хода у товарного седана Mercedes-Benz EQS составит 700 км (расчёт вели о используемому в Европе циклу WLTP). Такой же показатель был заявлен для концепта Vision EQS. Как мы сообщали ранее, предполагается, что реальный запас хода составит около 515 км.

На европейском рынке Mercedes-Benz EQS придётся побороться за покупателей с Tesla Model S, у самой «дальнобойной» версии (из числа сертифицированных для Старого Света) запас хода составляет 610 км (расчёт вели по тому же циклу). Кроме того, в списке будущих соперников BMW 7 series и Jaguar XJ, правда, недавно стало известно о том, что выход «зелёного» флагмана в очередной раз отложили

Выход Mercedes-Benz EQS на рынок запланирован на 2022 год. Он будет продаваться одновременно с S-Class седьмого поколения (продажи стартуют в следующем году). Производство электрокара наладят на том же заводе, где выпускают нынешнюю «эску», – в Зиндельфингене (Германия). Ожидается, что EQS привезут Россию (из имиджевых соображений).

седан авторынок электромобиль новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQS

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Главное – не попадать в ДТП: стоит ли покупать Audi TT I за 500 тысяч рублей Audi TT – из тех машин, что двадцать лет назад висели на стенах в спальных мальчишек, а сегодня стоят так дешево, что на покупку может решиться почти каждый. И когда мы говорим «дешево», мы... 789 0 2 21.07.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Kia Sportage III Не хотелось говорить такое вслух, но Киа – молодцы. Они очень вовремя поняли, что кроссовер в России – это больше, чем кроссовер. И что у нас очень любят простые атмосферные моторы и богатые... 2850 0 1 21.07.2020
Статьи / Популярные вопросы Запрет на тюнинг, б/у запчасти и прочее: что изменится в техрегламенте Таможенного союза Одна из горячих тем последних дней – пакет изменений № 3 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Проект предполагает масш... 1277 4 6 20.07.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 39357 6 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 36938 4 130 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 31562 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings