Новинки ×
  • Пока не до «розетки»: компания Jaguar отложила выпуск «зелёного» флагмана XJ

Пока не до «розетки»: компания Jaguar отложила выпуск «зелёного» флагмана XJ

13.07.2020 170 0 0

Британский автопроизводитель планировал представить премиальный электроседан в конце текущего года, но планы изменились.

 

Компания Jaguar выпускала «четырёхдверку» XJ четвёртого поколения с 2010 по 2019 годы. За этот период лучшим для модели на европейском рынке оказался 2011-ый: по его итогам дилеры продали 3684 машины. Ближе к «закату», в 2018 году, клиенты купили лишь 1099 шт., по итогам финального для «четвёртого» XJ, 2019 года, в Старом свете реализовали лишь 724 экземпляра. При этом в Jaguar ещё в несколько лет назад сказали, что вернут флагмана в линейку, однако в пятой генерации он станет электрокаром.

На фото: «четвёртый» Jaguar XJ

О том, что у нового Jaguar XJ будет электрическая «начинка», в компании сообщали ещё в 2018 году: тогда планировалось, что седан нового поколения представят в 2019-ом. Затем сроки сдвинулись: британцы пообещали показать «зелёного» флагмана в конце 2020-го, а его продажи начать – в начале следующего года. Однако тут в дело вмешалась пандемия коронавируса, снова нарушив планы Jaguar. 

Как сообщает британский Autocar, производство электрического седана XJ стартует в только октябре 2021 года, а значит, в продажу он поступит не раньше конца того же года. Выпуск новинки наладят на заводе Castle Bromwich, здесь же с конвейера сходят модели XE и XF. В компании пояснили, что предприятие возобновит работу в следующем месяце (остановка была вызвана угрозой распространения вируса), правда, из-за мер социального дистанцирования объём производства машин сократят.

По данным The Sunday Times, в Jaguar приняли решение отложить выпуск нового «зелёного» XJ в рамках стратегии сокращения неприоритетных расходов. Пока что Jaguar Land Rover, который владеет индийская группа компаний Tata, нацелится на выпуск наиболее прибыльных моделей. А к ним, несмотря на ужесточение экологических норм в Европе, относятся автомобили брендов с традиционными ДВС.

О «начинке» нового флагмана бренда информации пока нет. Напомним, Jaguar XJ четвёртого поколения был доступен с 3,0-литровым дизелем V6 с двойным турбонаддувом с отдачей 275 л.с., а также с 5,0-литровым бензиновым V8 в нескольких вариантах форсировки от 385 до 550 л.с. Сейчас в линейке марки есть электрокроссовер: установка I-Pace включает в себя два электромотора (по одному на каждой оси). Совокупная мощность составляет 400 л.с., крутящий момент – 696 Нм. Под полом располагается литий-ионная батарея ёмкостью 90 кВт*ч. Запас хода паркетника равен примерно 480 км (расчёт вели по циклу WLTP).

На фото: Jaguar I-Pace

Несмотря на планы по сокращению расходов, в Jaguar не отказываются от выпуска электрического флагмана XJ. В компании отметили, что «портфель продуктов» остаётся прежним, просто часть проектов реализуют позднее. В перспективе он составит конкуренцию Tesla Model S и Mercedes-Benz EQS. Отметим, последний станет очередным представителем «зелёной» линейки немецкого бренда и, по сути, займёт нишу электроверсии нового S-Class.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что Jaguar готов вернуться к идее выпуска компактной модели. Предполагается, что такая модель сможет заметно расширить аудиторию марки. А это компании сейчас необходимо, ведь по итогам первого квартала этого года глобальные продажи JLR упали на 11,6% до 128 600 шт. (убытки составили 395 млн фунтов стерлингов). В 2019-ом году показатели продаж снизились на 12,1% до 508 700 шт. (убытки – 422 млн фунтов стерлингов).

седан электромобиль новинки Jaguar Jaguar XJ

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Где нужно останавливаться на перекрестке со стоп-линией и без нее и что будет за нарушение Все знают, что стоп-линия обозначает место остановки автомобиля перед перекрестком: мы уже выясняли, какое наказание предусмотрено за ее пересечение и можно ли избежать штрафа, сдав назад.... 308 1 5 13.07.2020
Статьи / История Кюбельвагены: армейские внедорожники Вермахта от BMW, Mercedes-Benz, VW и не только Бурная подготовка Третьего рейха ко Второй мировой войне придала мощный толчок развитию германской автомобильной промышленности. Поначалу пёстрый парк военизированных легковушек состоял из 5... 13526 1 9 12.07.2020
Статьи / Тесты От Балтики до Ялты: вспоминаем и угадываем экспортные автомобили СССР Экспортные версии автомобилей всегда считались в СССР «особенными» – более качественными, надежными и престижными, поскольку они зачастую отличались от машин для внутреннего рынка и отделкой... 6069 0 24 11.07.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 35581 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 31020 63 18 23.03.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 29581 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings