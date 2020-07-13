Пока не до «розетки»: компания Jaguar отложила выпуск «зелёного» флагмана XJ

Компания Jaguar выпускала «четырёхдверку» XJ четвёртого поколения с 2010 по 2019 годы. За этот период лучшим для модели на европейском рынке оказался 2011-ый: по его итогам дилеры продали 3684 машины. Ближе к «закату», в 2018 году, клиенты купили лишь 1099 шт., по итогам финального для «четвёртого» XJ, 2019 года, в Старом свете реализовали лишь 724 экземпляра. При этом в Jaguar ещё в несколько лет назад сказали, что вернут флагмана в линейку, однако в пятой генерации он станет электрокаром.



На фото: «четвёртый» Jaguar XJ

О том, что у нового Jaguar XJ будет электрическая «начинка», в компании сообщали ещё в 2018 году: тогда планировалось, что седан нового поколения представят в 2019-ом. Затем сроки сдвинулись: британцы пообещали показать «зелёного» флагмана в конце 2020-го, а его продажи начать – в начале следующего года. Однако тут в дело вмешалась пандемия коронавируса, снова нарушив планы Jaguar.



Как сообщает британский Autocar, производство электрического седана XJ стартует в только октябре 2021 года, а значит, в продажу он поступит не раньше конца того же года. Выпуск новинки наладят на заводе Castle Bromwich, здесь же с конвейера сходят модели XE и XF. В компании пояснили, что предприятие возобновит работу в следующем месяце (остановка была вызвана угрозой распространения вируса), правда, из-за мер социального дистанцирования объём производства машин сократят.

По данным The Sunday Times, в Jaguar приняли решение отложить выпуск нового «зелёного» XJ в рамках стратегии сокращения неприоритетных расходов. Пока что Jaguar Land Rover, который владеет индийская группа компаний Tata, нацелится на выпуск наиболее прибыльных моделей. А к ним, несмотря на ужесточение экологических норм в Европе, относятся автомобили брендов с традиционными ДВС.



О «начинке» нового флагмана бренда информации пока нет. Напомним, Jaguar XJ четвёртого поколения был доступен с 3,0-литровым дизелем V6 с двойным турбонаддувом с отдачей 275 л.с., а также с 5,0-литровым бензиновым V8 в нескольких вариантах форсировки от 385 до 550 л.с. Сейчас в линейке марки есть электрокроссовер: установка I-Pace включает в себя два электромотора (по одному на каждой оси). Совокупная мощность составляет 400 л.с., крутящий момент – 696 Нм. Под полом располагается литий-ионная батарея ёмкостью 90 кВт*ч. Запас хода паркетника равен примерно 480 км (расчёт вели по циклу WLTP).



На фото: Jaguar I-Pace

Несмотря на планы по сокращению расходов, в Jaguar не отказываются от выпуска электрического флагмана XJ. В компании отметили, что «портфель продуктов» остаётся прежним, просто часть проектов реализуют позднее. В перспективе он составит конкуренцию Tesla Model S и Mercedes-Benz EQS. Отметим, последний станет очередным представителем «зелёной» линейки немецкого бренда и, по сути, займёт нишу электроверсии нового S-Class.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что Jaguar готов вернуться к идее выпуска компактной модели. Предполагается, что такая модель сможет заметно расширить аудиторию марки. А это компании сейчас необходимо, ведь по итогам первого квартала этого года глобальные продажи JLR упали на 11,6% до 128 600 шт. (убытки составили 395 млн фунтов стерлингов). В 2019-ом году показатели продаж снизились на 12,1% до 508 700 шт. (убытки – 422 млн фунтов стерлингов).

