Расширение в пока не представленном семействе: у Mercedes-Benz T-Class будет электроверсия

Mercedes-Benz уже не первый год сотрудничает с франко-японским альянсом. Так, их совместный проект – модель Mercedes-Benz Citan, которая представляет собой грузопассажирский «каблучок», пришедший в 2012 году на смену семиместному MPV под названием Vaneo. Ранее в Mercedes-Benz рассказали о продолжении сотрудничества с Renault-Nissan-Mitsubishi, результатом которого станет компактвэн T-Class. Ожидается, что у него будет в том числе и полностью электрическая версия.



Рендерным изображением и первой информацией о предполагаемой будущей новинке поделилось испанское издание Motor.es. Этот электрокар, также как и Mercedes-Benz T-Class, вероятно, появится на рынке уже в 2022 году. Предполагается, что он займёт свою нишу в «зелёной» линейке EQ и получит название EQT. На рендере изображён коммерческий автомобиль, представляющий собой «перелицованный» Renault Kangoo третьего поколения (пока официально не представлен).



Рендер Mercedes-Benz EQT

Судя по изображению передней части Mercedes-Benz EQT, головную оптику со светодиодными полосками дневных ходовых огней, заглушку, которая находится на месте традиционной решётки радиатора, а также передний бампер художник «позаимствовал» у электрокроссовера EQC. Ожидается, что в основу новинки ляжет платформа CMF (Common Module Family) разработки франко-японского альянса. Предположительно, это обеспечит автомобилю, рассчитанному на пять седоков, ровный пол и багажный отсек солидного объёма.



На фото: тизер Mercedes-Benz T-Class

По предварительной информации, у EQT электромотор расположат на передней оси, его отдача предположительно составит 160 л.с. Ожидается, что ёмкость аккумулятора будет равна 70 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке составит примерно 400 км (по какому циклу вели расчёт, в издании не уточняют).

«Старшим братом» электрического компактвэна EQT станет вэн Mercedes-Benz EQV. Немецкая компания представила эту модель в сентябре прошлого года в рамках автосалона во Франкфурте. Он базируется на «обычном» минивэне V-Class, а оформление экстерьера также позаимствовано у первенца электролинейки EQ.



На фото: актуальный Mercedes-Benz Citan

Как мы уже сообщали, новый T-Class должен стать пассажирской версией «каблучка» Citan второй генерации. В разработке обеих новинок Mercedes-Benz принимает участие с самого начала: это значит, что у этих автомобилей будет больше отличий от Renault Kangoo (дело в том, что у актуальных машин лишь немного разнится дизайн передней части и оформление салона). Шеф-дизайнер концерна Daimler Гордон Вагенер отметил ранее, что у внешности T-Class будет узнаваемый фирменный стиль Mercedes-Benz и соответствующий бренду уровень комфорта.

У Mercedes-Benz T-Class «начинка» будет такой же, как у Citan нового поколения (и, соответственно, у Kangoo третьей генерации). В гамме будут версии с традиционными ДВС, их технические характеристики в компании пока не раскрыли. Актуальный Citan сейчас предлагается в России: у нас модель можно купить с дизелем объёмом 1,4 литра с отдачей 90 или 110 л.с., а также с 114-сильным бензиновым мотором объёмом 1,2 литра.

